İYİ Parti Genel Merkezi’nde Etimesgut gerginliği! Aday olarak Hilmi Özer gösterilince ortalık karıştı! Teşkilat üyeleri Kürşad Zorlu’yu istifaya çağırdı

KÜRŞAT ZORLU FARKI Kulislerde Hilmi Özer 'in adaylığı ile ilgili olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili ve partinin Grup Sözcüsü Kürşat Zorlu 'nun etkili olduğu konuşuluyor.

SOLDAKİ: İYİ PARTİ'NİN ETİMESGUT ADAYI HİLMİ ÖZER

HİLMİ ÖZER KİMDİR?

1983 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'ni, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı.1985 yılında memurluk hayatına başladı.Etimesgut Belediyesi'nde müfettiş ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak çalıştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı yaptı.30 Mart 2014 seçimlerinde Etimesgut Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. Meclis Üyeliği görevini sürdürürken bir dönem de AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2018 yılında da AK Parti'den Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu. Evli ve dört çocuk babası.