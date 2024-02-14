SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı!

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, Keçiören'de 14 çiftin Sevgililer Günü kapsamında özel gerçekleştirilen törenle nikahını kıydı. Altınok, 14 Şubat'ın sembolik bir gün olduğunu belirterek, "Bugün sevgi tohumlarının çoğalmasına vesile olsun. Birbirimizi daha çok sevmemize vesile olsun. Birbirimize daha çok saygılı olmamıza vesile olsun. Birbirimizi anlamamıza vesile olsun." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 19:05 Güncelleme 14 Şubat 2024, 19:29
Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 14 çiftin nikahını kıydı!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı.

▶️ Turgut Altınok 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı!

Keçiören'deki bir alışveriş merkezinde Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, nikah töreni öncesi çiftlere hitap eden Altınok, "aile" kurumunun önemine dikkati çekti.

Altınok, 14 Şubat'ın sembolik bir gün olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sevgi tohumlarının çoğalmasına vesile olsun. Birbirimizi daha çok sevmemize vesile olsun. Birbirimize daha çok saygılı olmamıza vesile olsun. Birbirimizi anlamamıza vesile olsun.

Kalp kıran, gönül yutan değil, gönüller alanlardan olmamıza vesile olsun. Yardımlaşmamıza, kaynaşmamıza, birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Bir gün Sevgililer Günü değil, her gün Sevgiler Günü olması lazım."

Altınok, nikahlarını kıydığı çiftlere mutluluklar diledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netantahu’ya Refah uyarısı
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler
Türk Telekom
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti
Son dakika: Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Kahire’deki kritik zirve öncesi katillerin Refah kavgası
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
SON DAKİKA