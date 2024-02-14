İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 22 ilde eş zamanlı baskın: 179 şüpheli yakalandı

2️⃣2️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-1" operasyonlarında 1️⃣7️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/oCBJBPaI7m

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen "BOZDOĞAN-1" operasyonlarında;

📌Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları,

📌Bölücü Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması ile Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri,

📌Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

📌Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları,

📌Örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve

📌İllegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 1️⃣7️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı.