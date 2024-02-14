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Son dakika: Merkez üssü Lazkiye olan 4.2 büyüklüğünde deprem! Hatay Yayladağı da hissetti

Merkez üssü Suriye Lazkiye olan, Hatay Yayladağı'na 15.38 km uzaklıkta bulunan noktada 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 13.9 km derinlikte olduğunu bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 12:08 Güncelleme 14 Şubat 2024, 12:17
Son dakika: Merkez üssü Lazkiye olan 4.2 büyüklüğünde deprem! Hatay Yayladağı da hissetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Suriye Lazkiye olan, Hatay Yayladağı'na 15.38 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı yerin 13.9 km derinliğinde gerçekleşti.




İşte depreme dair tüm detaylar;


Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)


Tarih:2024-02-14

Saat:11:56:44 TSİ

Enlem:35.73417 N



Boylam:36.06444 E

Derinlik:13.9 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-02-14 11:56:4435.7341736.0644413.9MW4.2Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)Detay

2024-02-14 11:43:4737.1216736.259727.5ML1.3Merkez (Osmaniye)Detay

2024-02-14 11:30:5637.9791727.106946.55ML2.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.46 km] Menderes (İzmir)Detay

2024-02-14 11:03:5839.1908334.136677.0ML1.0Merkez (Kırşehir)Detay

2024-02-14 10:56:2936.4736136.271677.65ML3.2Belen (Hatay)Detay

2024-02-14 10:50:3937.86536.141947.0ML1.5Saimbeyli (Adana)Detay

2024-02-14 10:10:2937.3169437.072227.0ML2.9Pazarcık (Kahramanmaraş)Detay

2024-02-14 10:05:5639.0408342.435287.0ML1.6Bulanık (Muş)Detay

2024-02-14 09:50:3739.5230639.199176.96ML2.1Kemah (Erzincan)Detay

2024-02-14 08:58:4937.2588936.773897.0ML2.3Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-02-14 08:39:0738.2788937.859729.7ML1.4Akçadağ (Malatya)

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