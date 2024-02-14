Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Suriye Lazkiye olan, Hatay Yayladağı'na 15.38 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 13.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Suriye Lazkiye olan, Hatay Yayladağı'na 15.38 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 13.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Boylam:36.06444 E
Derinlik:13.9 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-02-14 11:56:4435.7341736.0644413.9MW4.2Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)Detay
2024-02-14 11:43:4737.1216736.259727.5ML1.3Merkez (Osmaniye)Detay
2024-02-14 11:30:5637.9791727.106946.55ML2.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.46 km] Menderes (İzmir)Detay
2024-02-14 11:03:5839.1908334.136677.0ML1.0Merkez (Kırşehir)Detay
2024-02-14 10:56:2936.4736136.271677.65ML3.2Belen (Hatay)Detay
2024-02-14 10:50:3937.86536.141947.0ML1.5Saimbeyli (Adana)Detay
2024-02-14 10:10:2937.3169437.072227.0ML2.9Pazarcık (Kahramanmaraş)Detay
2024-02-14 10:05:5639.0408342.435287.0ML1.6Bulanık (Muş)Detay
2024-02-14 09:50:3739.5230639.199176.96ML2.1Kemah (Erzincan)Detay
2024-02-14 08:58:4937.2588936.773897.0ML2.3Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-02-14 08:39:0738.2788937.859729.7ML1.4Akçadağ (Malatya)