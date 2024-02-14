Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Suriye Lazkiye olan, Hatay Yayladağı'na 15.38 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.



Sarsıntı yerin 13.9 km derinliğinde gerçekleşti.