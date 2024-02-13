Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması! 13 Şubat 2024 İLİÇ ALTIN MADENİ ölü ve yaralı var mı? Son dakika Vali Aydoğdu’dan açıklama

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

ERZİNCAN ALTIN MADENİ ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Vali Hamza Aydoğdu, olayın hemen ardından bölgeye ulaşarak durumu yerinde inceledi. Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söyledi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Gelişmeleri yakından takip etmek ve güvenlik önlemlerini sağlamak amacıyla bölge halkı, resmi yetkililerin açıklamalarına dikkat etmelidir. Olayın detayları ve kurtarma operasyonundaki ilerlemeler, kamuoyuna düzenli olarak duyurulacaktır.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU OLAYLA İLGİLİAÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil."