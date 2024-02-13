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CHP'de "Adana" depremi! Çukurova ve Seyhan'dan istifa geldi

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki aday belirleme savaşı partiyi karıştırdı. İstanbul'da Gürsel Tekin istifa ederken Adana'dan da peş peşe istifa haberleri geldi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay zehir zemberek sözlerle partiden istifa etti.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:31 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:47
CHP’de Adana depremi! Çukurova ve Seyhan’dan istifa geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe istifalar yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç yarışı partiyi karıştırdı. "Ön seçim" sözünü çiğneyen Özgür Özel'in aday belirleme sürecinde yaşadığı kriz istifaları beraberinde getirdi.

İstanbul'da partinin bilinen isimlerin Gürsel Tekin istifa ederken 2 isim de Adana'da parti ile bağlarını kopardı.

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ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI PARTİDEN İSTİFA ETTİ
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner ÇetinÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin

Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz.

PARTİ İÇİ İKTİDAR MÜCADELESİ
Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.

AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ
Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez."

CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.

BİR İSTİFA DA SEYHAN'DA
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay,Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay,

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum."

Akif Kemal Akay, Seyhan'a ve Adana'ya layık olduğu hizmetleri sürdüreceğini kaydetti.

CHP, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın yerine Oya Tekin'i aday gösterdiğini açıklamıştı.

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