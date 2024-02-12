Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü

Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı. Alper Gezeravcı'nın açıklamalarından satır başları: Adımımızı attığımız ilk andan itibaren gülümseyen yüzlerle karşılaştığım için son derece mutluyum. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme döndüm. Ülkemin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitim ve kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum tüm imkanları seferber ederek görevin hazırlık sürecinde ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle sayın Cumhurbaşkanımız, görevin icrasında hiçbir aksaklığa izin vermeyen bakanlığımız, TUA ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettarım.



GELECEĞE YÖNELİK KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN Kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sadece başlangıçtı, bir yere varış değildi. Ülkemin bugüne kadar atmış olduğu adamın geleceğe yönelik hedeflerin güçlü duruşu noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak basın yayın kanallarında ülkemize ilişkin gurur verici ifadelerden almış olduğum ilk izlenimlerle müthiş şekilde gururlanmış olarak ülkeme döndüm. Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu uzaydaki yerimizi bu ekosistemde fayda sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını kısa sürede göreceğiz. Bilim insanlarımızın hazırlık süreci ve büyük projenin gerçekleştirmesine şahitlik ediyoruz. Bu projenin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Birer izlenime sahip oldunuz. Bilim insanlarının verdiği deneylerin hazırlık süreçlerine sizler imza atacaksınız.

Aslında benim odaklandığım husus icra edilen 20 günlük süredeki görevler değildi. Tarihimizde bu alanda görev yapmamış olmamıza rağmen bu derece mükemmel bir ahenk içinde harika hazırlık süreci geçirdik. Bunun bütününü düşündüğünüzde ülkenin nasıl bir potansiyeli olduğunu bizzat içinde bulunarak buraya getirme imkanına sahip olmak müthiş derecede mutluluk verdi. 10 hedeften biriydi bu. Devletin bu noktada enjekte ettiği öz güveni damarlarımızda hissettik.

Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı. BAKIP DA BÜYÜLENMEDİĞİNİZ BİR AN YOK



Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Gözümüzün görebildiği gökyüzüne kafamızı kaldırdığımızda gök kubbeye bakarak aşinaydık. Askeri havacılıkta hedef büyülenmesi tabiri var. Bakıp da büyülenmediğiniz bir an yok. Yolculuk esnasında gidiş ve dönüşte kafamda beklenti yaratmamıştım. Kafamda şöyle böyle olacağım diye beklentim yoktu. 12. dakikada koltuğumdan çözüldüğüm andan itibaren yer çekimsiz ortamın 4 boyutta verdiği hareket imkanını ilk dakikadan itibaren tecrübe etme imkanı buldum. Allah'ın yarattığı her bünye farklı karakteristiğe sahip. Adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi kısıtlı bir alan. Oradan daha büyük hacme giriş yapınca adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşayabileceğimiz süreçten bahsedilmişti. Orada da sıkıntı yaşamadım. İlk saatten itibaren deney çalışmalarının kurulumuna başladım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bireysel bir şeyden ziyade, dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda dünyada var olabilmiş milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum. Ben bugünlere devletimin verdiği eğitim ve imkanlarla geldim, devletim ne emrederse onu yerine getirmeye hazırım. Karan'a hediye getirdim, mutlu oldu. Gecikmeden üzülmüş. Maneviyatı yüksek bir ülkeyiz. Ailemizle kardeşlerimle bir araya gelmek benim için müthiş bir mutluluktu. Bugüne kadar hayallerimin sınırlarını limitlemek zorunda kaldığım suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini bünyelerinde hissedecekler.

Bu ülkenin maneviyatı yüksek insanlarıyla buluşmak için zamanın gelmesini dört gözle bekledim. Emanet edilen görevleri çok güzel sonuçlarıyla birlikte sabırsızlıkla bekledim. İyi ya da kötü herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle tecrübe birikimine sahip olmak önemli. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içinde dar takvim içinde hazırlık süreçlerine başladık. Regülasyonlar gereğince standartların karşılanması, eğitimler için rutinde uygulanan zaman diliminin çok altındaydı. Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim.



BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanımızın gündemi çok yoğun. Dünya'ya iner inmez sağlığımı merak ettiği için aradı. Bugün görüşme gerçekleştirme imkanımız olacak.