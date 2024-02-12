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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

Son dakika haberi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü. Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı. Bakan Kacır ve Gezeravcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kacır, "Fırlatma roketleri geliştirmeye devam edip 2030'a kadar uzay limanı kuracağız. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program zorlu uzay koşullarında kullanma ve ticarileştirme olanağı sunacak. Ay programını gerçekleştireceğiz." dedi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Gezeravcı, "Geleceğe yönelik kutlu yürüyüşümüz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte devletimin emrindeyim." ifadelerini kullandı. Gezeravcı, Başkan Erdoğan'ın programının uygun olması halinde bugün bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 05:43 Güncelleme 12 Şubat 2024, 12:15
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Bakan Kacır ve Gezeravcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Bir kez daha Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyorum. Biyoloji, tıp, malzeme konusunda önemli kazanımlar getirecektir. Uzaydaki mikro yerçekiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırıldı.

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Gezeravcı'yı burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Gezeravcı'yı burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Bitkiler, algler, propolisle uzay destek sistemlerinde araştırmalar gerçekleştirildi. Her bir projenin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilim ve bilim insanlarına verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından bu misyon çok değerlidir. Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesi misyon vesilesiyle takip edildi. Astronotumuz uzay istasyonundan Türkiye'ye 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirerek bizleri kapsamlıca bilgilendirdi.

Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve özgüven oldu. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde uzay bilim misyonumuz konuşuldu. Bu misyon bu yönüyle bilim toplumu olma istikametinde yeni bir başlangıç olmuştur. Bilim misyonunun ardından Milli Uzay Programı'ndaki çalışmalara devam edeceğiz. Deney çıktılarını dikkatle değerlendireceğiz ve gerekli desteği sunacağız. İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonlarını geliştirme süreçlerine yönelik Ar-Ge planları oluşturacağız. Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuracağız. Uzaya bağımsız erişim programını sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye devam edip 2030'a kadar uzay limanı kuracağız. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program zorlu uzay koşullarında kullanma ve ticarileştirme olanağı sunacak. Ay programını gerçekleştireceğiz.

Uzay gözlemlerini destekleyeceğiz. İlk milli haberleşme uydumuzu Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiyemizin uzay araştırmalarında geri kalması asla düşünülemez.

Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı.Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı.

Alper Gezeravcı'nın açıklamalarından satır başları:

Adımımızı attığımız ilk andan itibaren gülümseyen yüzlerle karşılaştığım için son derece mutluyum. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme döndüm. Ülkemin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitim ve kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum tüm imkanları seferber ederek görevin hazırlık sürecinde ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle sayın Cumhurbaşkanımız, görevin icrasında hiçbir aksaklığa izin vermeyen bakanlığımız, TUA ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettarım.


GELECEĞE YÖNELİK KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sadece başlangıçtı, bir yere varış değildi. Ülkemin bugüne kadar atmış olduğu adamın geleceğe yönelik hedeflerin güçlü duruşu noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak basın yayın kanallarında ülkemize ilişkin gurur verici ifadelerden almış olduğum ilk izlenimlerle müthiş şekilde gururlanmış olarak ülkeme döndüm. Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu uzaydaki yerimizi bu ekosistemde fayda sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını kısa sürede göreceğiz.

Bilim insanlarımızın hazırlık süreci ve büyük projenin gerçekleştirmesine şahitlik ediyoruz. Bu projenin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Birer izlenime sahip oldunuz. Bilim insanlarının verdiği deneylerin hazırlık süreçlerine sizler imza atacaksınız.


Aslında benim odaklandığım husus icra edilen 20 günlük süredeki görevler değildi. Tarihimizde bu alanda görev yapmamış olmamıza rağmen bu derece mükemmel bir ahenk içinde harika hazırlık süreci geçirdik. Bunun bütününü düşündüğünüzde ülkenin nasıl bir potansiyeli olduğunu bizzat içinde bulunarak buraya getirme imkanına sahip olmak müthiş derecede mutluluk verdi. 10 hedeften biriydi bu. Devletin bu noktada enjekte ettiği öz güveni damarlarımızda hissettik.

Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı.Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı.

BAKIP DA BÜYÜLENMEDİĞİNİZ BİR AN YOK

Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Gözümüzün görebildiği gökyüzüne kafamızı kaldırdığımızda gök kubbeye bakarak aşinaydık. Askeri havacılıkta hedef büyülenmesi tabiri var. Bakıp da büyülenmediğiniz bir an yok. Yolculuk esnasında gidiş ve dönüşte kafamda beklenti yaratmamıştım. Kafamda şöyle böyle olacağım diye beklentim yoktu. 12. dakikada koltuğumdan çözüldüğüm andan itibaren yer çekimsiz ortamın 4 boyutta verdiği hareket imkanını ilk dakikadan itibaren tecrübe etme imkanı buldum. Allah'ın yarattığı her bünye farklı karakteristiğe sahip. Adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi kısıtlı bir alan. Oradan daha büyük hacme giriş yapınca adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşayabileceğimiz süreçten bahsedilmişti. Orada da sıkıntı yaşamadım. İlk saatten itibaren deney çalışmalarının kurulumuna başladım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bireysel bir şeyden ziyade, dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda dünyada var olabilmiş milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum.

Ben bugünlere devletimin verdiği eğitim ve imkanlarla geldim, devletim ne emrederse onu yerine getirmeye hazırım. Karan'a hediye getirdim, mutlu oldu. Gecikmeden üzülmüş. Maneviyatı yüksek bir ülkeyiz. Ailemizle kardeşlerimle bir araya gelmek benim için müthiş bir mutluluktu. Bugüne kadar hayallerimin sınırlarını limitlemek zorunda kaldığım suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini bünyelerinde hissedecekler.

Bu ülkenin maneviyatı yüksek insanlarıyla buluşmak için zamanın gelmesini dört gözle bekledim. Emanet edilen görevleri çok güzel sonuçlarıyla birlikte sabırsızlıkla bekledim.

İyi ya da kötü herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle tecrübe birikimine sahip olmak önemli. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içinde dar takvim içinde hazırlık süreçlerine başladık. Regülasyonlar gereğince standartların karşılanması, eğitimler için rutinde uygulanan zaman diliminin çok altındaydı. Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanımızın gündemi çok yoğun. Dünya'ya iner inmez sağlığımı merak ettiği için aradı. Bugün görüşme gerçekleştirme imkanımız olacak.

GEZERAVCI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü



ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

13 ÇOCUK 13 TÜRK BAYRAĞI

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yurda dönüşüne ilişkin fotoğraf paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yurda dönüşüne ilişkin fotoğraf paylaştı.

"ADAM YURDA DÖNÜYOR"
Alper Gezeravcı'nın ne zaman Türkiye'ye döneceği merak edilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan konuyla ilgili paylaşım geldi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yapmıştı.

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ
Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI İLE TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak dünyaya iniş yapan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu icra ederek ABD'de görev sonu bulunması gereken noktaya döndüğü bilgisini paylaşan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya, "Maşallah, dünya ile buluştun." dedi.

▶️ Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü!

Görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı'ya teşekkür eden Başkan Erdoğan, "İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak." ifadesini kullandı.



Gezeravcı, Başkan Erdoğan'ın "Sağlık, sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı?" sorusuna, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde." yanıtını verdi.



Erdoğan, "Hamdolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm aileye de selamlar, sevgiler. İnşallah Türkiye'ye dönünce de ayrıca etraflıca görüşme fırsatını buluruz." diye konuştu.



Gezeravcı da "Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22'nci ülke yaptınız ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde, eğitimin başlangıcından ISS'de görev icrasına kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve vizyonunuz için sizlere minnettarım." değerlendirmesini yaptı.

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