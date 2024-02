Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü

Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı.

BAKIP DA BÜYÜLENMEDİĞİNİZ BİR AN YOK



Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Gözümüzün görebildiği gökyüzüne kafamızı kaldırdığımızda gök kubbeye bakarak aşinaydık. Askeri havacılıkta hedef büyülenmesi tabiri var. Bakıp da büyülenmediğiniz bir an yok. Yolculuk esnasında gidiş ve dönüşte kafamda beklenti yaratmamıştım. Kafamda şöyle böyle olacağım diye beklentim yoktu. 12. dakikada koltuğumdan çözüldüğüm andan itibaren yer çekimsiz ortamın 4 boyutta verdiği hareket imkanını ilk dakikadan itibaren tecrübe etme imkanı buldum. Allah'ın yarattığı her bünye farklı karakteristiğe sahip. Adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi kısıtlı bir alan. Oradan daha büyük hacme giriş yapınca adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşayabileceğimiz süreçten bahsedilmişti. Orada da sıkıntı yaşamadım. İlk saatten itibaren deney çalışmalarının kurulumuna başladım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bireysel bir şeyden ziyade, dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda dünyada var olabilmiş milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum.

Ben bugünlere devletimin verdiği eğitim ve imkanlarla geldim, devletim ne emrederse onu yerine getirmeye hazırım. Karan'a hediye getirdim, mutlu oldu. Gecikmeden üzülmüş. Maneviyatı yüksek bir ülkeyiz. Ailemizle kardeşlerimle bir araya gelmek benim için müthiş bir mutluluktu. Bugüne kadar hayallerimin sınırlarını limitlemek zorunda kaldığım suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini bünyelerinde hissedecekler.