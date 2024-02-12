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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 12:15

Alper Gezeravcı'dan ''Turistik Gezi'' açıklaması!

Türkiye'nin uzay yolculuğundaki büyük adımı, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay misyonunu tamamlayarak Türkiye'ye dönüşü ile taçlandı. Gerçekleştirdiği tarihi misyonun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda, bazı kesimler tarafından Gezeravcı'nın uzay seyahatinin "Turistik Gezi" olarak nitelendirilmesi ve bu konudaki tartışmalar gündeme geldi. İlk Türk astronotu, "Bu bir turistik gezi miydi?" sorusuna net bir şekilde cevap vererek, uzay misyonunun önemini ve bilimsel amaçlarını vurguladı.

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