Mersin’de Aleviler CHP’ye kazan kaldırdı! Ali Mahir Başarır’ı memleketinde yerden yere vurdular: Bize küfreden adamların yanında olmayız

Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan ancak rüzgarın akışına göre istikamet alıp 'değişimciler'den yana saf tutan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de partililerin hışmına uğradı.





"KILIÇDAROĞLU'NU HANÇERLEYEN HAİN"

Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" diyerek Başarır'ı protesto etti.



Başarır ise kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırdı.



ALEVİ DERNEKLERİ BAŞARIR'I PROTESTO ETTİ

Öte yandan Mersin'de Alevi dernekleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın düzenlenen bir toplantı sırasında kendisine tepki gösterenlere yönelik sözlerinden dolayı protesto etti.