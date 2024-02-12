Mersin’de Aleviler CHP’ye kazan kaldırdı! Ali Mahir Başarır’ı memleketinde yerden yere vurdular: Bize küfreden adamların yanında olmayız

Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan ancak rüzgarın akışına göre istikamet alıp 'değişimciler'den yana saf tutan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de partililerin hışmına uğradı.
"KILIÇDAROĞLU'NU HANÇERLEYEN HAİN"
Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" diyerek Başarır'ı protesto etti.
Başarır ise kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırdı.
ALEVİ DERNEKLERİ BAŞARIR'I PROTESTO ETTİ
Öte yandan Mersin'de Alevi dernekleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın düzenlenen bir toplantı sırasında kendisine tepki gösterenlere yönelik sözlerinden dolayı protesto etti.
Mezitli Cemevi önünde toplanan bir grup vatandaş, kentte 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen tanıtım sırasında kendisini protesto edenlere yönelik sözleri nedeniyle Başarır'a tepki gösterdi.
BAŞARIR'IN KURULTAYDAKİ SEVİNCİNE TEPKİ: SAMİMİYETSİZ
Ali Mahir Başarır
'ın Kılıçdaroğlu'nun koltuktan indirildiği kurultay sonrası yaptığı sevince dikkat çeken Mezitli Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş "Yapılan kurultay sonucunda Ali Mahir Başarır'ın yapmış olduğu sevinç gösterisi üzüntümüzü kat kat arttırmıştır. Sonraki süreçlerde o samimi tavrını göstermediği için bizim kırgınlığımız devam etmiştir"
dedi.
Mersin'de Alevi dernekleri CHP'li Başarır'ı protesto etti
CHP
Grup Başkanvekil Ali Mahir Basarır'ın aday tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun adının geçmesinin, kendilerinde bireysel bir tepkiye neden olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:
"Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi.
"Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz.