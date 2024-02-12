SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mersin'de Aleviler CHP'ye kazan kaldırdı! Ali Mahir Başarır'ı memleketinde yerden yere vurdular: Bize küfreden adamların yanında olmayız

CHP'li Ali Mahir Başarır'a memleketi Mersin'de "Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen hain" denildi. Başarır kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan 'troll' diye yaftalarak attırdı. Gelişme üzerine Mersin'de Alevi dernekleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı protesto etti. Mezitli Cemevi yöneticisi, "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, Aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz" dedi. Tepkiyi cılız bulan bir kişi ise Alevilere küfreden adamın yanında duruyorsunuz. Bize küfreden adamların yanında olmayız" diye bağırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:34 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:39
Mersin’de Aleviler CHP’ye kazan kaldırdı! Ali Mahir Başarır’ı memleketinde yerden yere vurdular: Bize küfreden adamların yanında olmayız

Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan ancak rüzgarın akışına göre istikamet alıp 'değişimciler'den yana saf tutan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de partililerin hışmına uğradı.

CHP'li Ali Mahir Başarır'a partililerden protesto



"KILIÇDAROĞLU'NU HANÇERLEYEN HAİN"
Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" diyerek Başarır'ı protesto etti.

Mersinde Kılıçdaroğlunu hançerleyen hain denilen CHPli Ali Mahir Başarırın TAKVİM hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtıMersinde Kılıçdaroğlunu hançerleyen hain denilen CHPli Ali Mahir Başarırın TAKVİM hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı


Başarır ise kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırdı.

ALEVİ DERNEKLERİ BAŞARIR'I PROTESTO ETTİ
Öte yandan Mersin'de Alevi dernekleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın düzenlenen bir toplantı sırasında kendisine tepki gösterenlere yönelik sözlerinden dolayı protesto etti.



Mezitli Cemevi önünde toplanan bir grup vatandaş, kentte 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen tanıtım sırasında kendisini protesto edenlere yönelik sözleri nedeniyle Başarır'a tepki gösterdi.

BAŞARIR'IN KURULTAYDAKİ SEVİNCİNE TEPKİ: SAMİMİYETSİZ
Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'nun koltuktan indirildiği kurultay sonrası yaptığı sevince dikkat çeken Mezitli Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş "Yapılan kurultay sonucunda Ali Mahir Başarır'ın yapmış olduğu sevinç gösterisi üzüntümüzü kat kat arttırmıştır. Sonraki süreçlerde o samimi tavrını göstermediği için bizim kırgınlığımız devam etmiştir" dedi.
Mersin'de Alevi dernekleri CHP'li Başarır'ı protesto ettiMersin'de Alevi dernekleri CHP'li Başarır'ı protesto etti

CHP Grup Başkanvekil Ali Mahir Basarır'ın aday tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun adının geçmesinin, kendilerinde bireysel bir tepkiye neden olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi.

"Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz.


"BİZE KÜFREDEN ADAMLARIN YANINDAYIZ"
Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş'ın verdiği tepkiyi cılız bulan bir kişi ise "Hayret bir şey, beni temsil ediyorsunuz. Alevilere küfreden adamın yanında duruyorsunuz. Bunun için mi geldik buraya, bize küfreden adamların yanında olmayız. Bunu bilin. Basitçe özür diliyorsunuz, kimden özür diliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise tepki gösteren kişiyi alkışladı.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?
CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan BAE gidiyor! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Trabzonspor- Hatayspor | CANLI
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Pendik’te metro projesini açıkladı: 1 Nisan itibarıyla başlayacağız | Trafik çilesi bitecek
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! PKK’lı terörist Albashır için 3 bin yıla kadar hapis istendi
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA