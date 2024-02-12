Emine Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı: Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.





Ülkemizin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronotumuz Alper Gezeravcı ve ailesi ile buluşmaktan memnuniyet duyduk.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile… pic.twitter.com/ut9OYMhKJo