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Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı: Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:33 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:33
Emine Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı: Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.


"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

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