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Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İl ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere bin 25 üye AK Parti'ye katıldı

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Kırşehir teşkilatında adeta istifa depremi yaşandı. Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 18:00 Güncelleme 12 Şubat 2024, 18:00
Gelecek Partisi’nde istifa depremi! İl ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere bin 25 üye AK Parti’ye katıldı

Yerel seçimlere sayılı günler kala Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nde adeta istifa depremi yaşandı.

1025 ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

"AK PARTİ'YE KATILMA KARARI ALDIK"
Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük. Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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