PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM'e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... "Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak"

"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI" DEM Parti 'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvim'den öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi. Kandil'in el çektirmesi sonra Başak Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

CHP, KANDİL'E NE TAVİZ VERDİ? DEMİRTAŞ'TAN 'İYİ KOPARDIK' İTİRAFI CHP 'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşulurken pazarlık iyiden iyiye kızıştı. Bilindiği üzere CHP ile DEM arasındaki ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızışmış vaziyette. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanıyor. DEM Parti 'nin ise CHP'den büyükşehirlerin yönetiminde söz hakkı, İstanbul'da ilçeler, İBB Meclisi'nde koltuk ve İBB'de temsil derecesi yüksek makam talepleri mevcut. Tam da bu noktada terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Demirtaş, PKK 'nın müdahalesiyle eşinin adaylıktan çekilmesi sonrası "Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" çıkışı yaptı. Bu durum "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP Kandile ne taviz verdi? Başak Demirtaş piyon oldu Selahattin Demirtaştan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz





CHP - DEM - Kandil hattında gelişen kirli pazarlığa PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da müdahil oldu.



PKK'ya bağlı bir TV kanalına konuk olan Kartal'a "Kıyamet aslında İstanbul üzerinden kopuyor. Çünkü öyle görünüyor ki asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak. Yerel seçimlerle ilgili sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusu yöneltildi.





PKK'DAN CHP'YE "BİZE MUHTAÇSIN" MESAJI

"Seçimler her zaman önemli bir mücadele zeminidir" diyen Remzi Kartal, "Günümüzde tek muhalefet DEM Parti'nin temsil ettiği demokrasi cephesidir" diyerek CHP'ye "Bize muhtaçsınız" mesajı gönderdi.