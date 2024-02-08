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PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM'e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... "Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak"

Başak Demirtaş'a adaylıktan el çektirilmesi sonrası CHP - DEM - Kandil hattında boyut kazanan at pazarlığına PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da müdahil oldu. Kartal'ın PKK TV'sine konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dendi, CHP'ye "DEM ve PKK'ya muhtaçsın" mesajı gönderildi. Kırmızı bültenle aranan elebaşı Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:12 Güncelleme 08 Şubat 2024, 11:10
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak

Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvim'den öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi.

Kandil'in el çektirmesi sonra Başak Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

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CHP, KANDİL'E NE TAVİZ VERDİ? DEMİRTAŞ'TAN 'İYİ KOPARDIK' İTİRAFI
CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşulurken pazarlık iyiden iyiye kızıştı.

Bilindiği üzere CHP ile DEM arasındaki ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızışmış vaziyette. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanıyor. DEM Parti'nin ise CHP'den büyükşehirlerin yönetiminde söz hakkı, İstanbul'da ilçeler, İBB Meclisi'nde koltuk ve İBB'de temsil derecesi yüksek makam talepleri mevcut.

Tam da bu noktada terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Demirtaş, PKK'nın müdahalesiyle eşinin adaylıktan çekilmesi sonrası "Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" çıkışı yaptı. Bu durum "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.



CHP - DEM - Kandil hattında gelişen kirli pazarlığa PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da müdahil oldu.

PKK'ya bağlı bir TV kanalına konuk olan Kartal'a "Kıyamet aslında İstanbul üzerinden kopuyor. Çünkü öyle görünüyor ki asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak. Yerel seçimlerle ilgili sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal'dan CHP - DEM'e istikamet!



PKK'DAN CHP'YE "BİZE MUHTAÇSIN" MESAJI
"Seçimler her zaman önemli bir mücadele zeminidir" diyen Remzi Kartal, "Günümüzde tek muhalefet DEM Parti'nin temsil ettiği demokrasi cephesidir" diyerek CHP'ye "Bize muhtaçsınız" mesajı gönderdi.



Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımlayarak büyük bir skandala imza atan Kartal, "AKP için İstanbul önemli, herkes için İstanbul önemli. CHP için de DEM Parti için de. Bu temelde de bir mücadele yürütülecek" şeklinde konuştu.

PKK elebaşı iş birliği karşılığı CHP'nin nelere boyun eğdiğini de açık açık dillendirdi; bu süreçte eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi ve sözde Kürt sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Remzi Kartal şu ifadeleri kullandı;

Geldiğimiz süreç faşizmin çökertilmesi, APO'nun özgürleştirilmesi ve Kürt sorununun çözülmesi diyoruz. Her şey buraya kilitlenmiş. Onun için Türkiye'deki seçimlerde de DEM Parti'nin 3. yol olarak kendisini anlatmasıdır.



ELEBAŞINDAN DEM'E 'KENT UZLAŞISI' MASKELİ İSTİKAMET: "CHP İLE PAZARLIĞI SIKI TUTUN" MESAJI
CHP ve DEM yürüttükleri kirli iş birliği ve at pazarlığı sürecinde 'kent uzlaşısı' söylemine sığınıyor. Bu bağlamda PKK'nın sözde yönetici Remzi Kartal, hem DEM'e hem de CHP'ye yol haritası çizdi. DEM'e "Pazarlıkta elinizi sıkı tutun, ne koparırsanız kardır" mesajı gönderdi.

Kartal, "Kent uzlaşısı... Bu çok önemli. Kentler, ilçeler, her alan... En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli. Onun için bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir" açıklamasında bulundu.

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