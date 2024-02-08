PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM'e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... "Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak"

Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvim'den öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi.
Kandil'in el çektirmesi sonra Başak Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.