Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil’in yemin törenine katıldı

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.

Başkan Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil'in üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın konuşmasını takip etti.