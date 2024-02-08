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Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil’in yemin törenine katıldı. Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil’in üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın konuşmasını takip etti.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 12:35 Güncelleme 08 Şubat 2024, 12:35
Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil’in yemin törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı.



Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.

Başkan Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil'in üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın konuşmasını takip etti.

Başkan Erdoğan, programda Akçil'in çocuklarına hediye verdi. Başkan Erdoğan, programda Akçil'in çocuklarına hediye verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı. Programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan (sağda), eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sol 2) da yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı. Programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan (sağda), eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sol 2) da yer aldı.

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