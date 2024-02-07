1975 Yılında Şanlıurfa Toprak Tarım Reformu İşçi başladı, 1978 Yılında Bakkallar ve Bayiler odasına kayıtlı olarak bakkalık ve aynı yıl Ücretli Öğretmenlik görevini yaptı, 1979 – 1980 yıları arasında Polatlı ve Ardahan Yedek Subay Okulu askerlik görevini tamamladı, 1983 Çelik fabrikasında işçi olarak çalıştı ve 1986 -1993 yıları arasında Şanlıurfa Belediye Hukuk İşleri ve Şanlıurfa PTT Bölge Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yaptı.

Şanlıurfa ve Bursa 'da Serbest Avukat olarak çalıştı. 1996 yılında İlk olarak Kayseri – İncesu'da noter görevine başladı. Daha sonra 1996 Kayseri'de noter, 2000 Şanlıurfa – Viranşehir noter, 2004 Adıyaman – Noter, 2010 Malatya-Noter ve 2013 yılından itibaren Şanlıurfa'da Noter olarak devam etmektedir.