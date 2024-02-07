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Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül hayatı ve kariyeri...

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın AK Parti'li Belediye Başkanıdır. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 60,81 oy oranı ve 516,202 oy sayısıyla Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilmiştir. 2024 yerel seçimleri öncesinde tekrar AK Parti'nin Şanlıurfa Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Beyazgül için araştırmalar hızlandı. Peki, Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 16:10 Güncelleme 07 Şubat 2024, 16:10
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül hayatı ve kariyeri...

2024 yerel seçim öncesi belediye başkanları ve partilerin adayları için araştırmalar hızlandı. Peki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir? İşte detaylar...

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Halk Ekmek satış büfesinde, 2024Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Halk Ekmek satış büfesinde, 2024

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 Şanlıurfa doğdu. İlk-orta ve lise eğitimimi Şanlıurfa'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Halen Şanlıurfa'da noter olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası.

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1976 Yılında MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk siyasi çalışmalara başladı. 1987 Şanlıurfa Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, 1991 MGV Şanlıurfa Başkanı, 1986 Şanlıurfa Refah Partisi 2.Sıra Milletvekili Adayı, 1981 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı, 1984 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Başkanı, 1994 Refah Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı, 2009 AK Parti SKM Başkanı, 2004 Şanlıurfa AK Parti Merkez İlçe Başkanı 2015-2018 Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.

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2006 yılında Gaziantep Noter Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 Malatya Noter Odası Başkanı, 2012 Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2018 Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı, TNK-KEP Şirketi Yönetim Kurulu görevlerini yürüttü.

1975 Yılında Şanlıurfa Toprak Tarım Reformu İşçi başladı, 1978 Yılında Bakkallar ve Bayiler odasına kayıtlı olarak bakkalık ve aynı yıl Ücretli Öğretmenlik görevini yaptı, 1979 – 1980 yıları arasında Polatlı ve Ardahan Yedek Subay Okulu askerlik görevini tamamladı, 1983 Çelik fabrikasında işçi olarak çalıştı ve 1986 -1993 yıları arasında Şanlıurfa Belediye Hukuk İşleri ve Şanlıurfa PTT Bölge Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yaptı.
Şanlıurfa ve Bursa 'da Serbest Avukat olarak çalıştı. 1996 yılında İlk olarak Kayseri – İncesu'da noter görevine başladı. Daha sonra 1996 Kayseri'de noter, 2000 Şanlıurfa – Viranşehir noter, 2004 Adıyaman – Noter, 2010 Malatya-Noter ve 2013 yılından itibaren Şanlıurfa'da Noter olarak devam etmektedir.

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