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Alper Gezeravcı NASA CANLI YAYIN İZLE 📺🚀 7 Şubat 2024 Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi dönüş yolculuğu 4K, full HD, Youtube canlı yayın linki

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 48 saatlik dönüş yolculuğunu izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. İşte 7 Şubat 2024 Alper Gezeravcı NASA canlı yayını...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 17:59 Güncelleme 07 Şubat 2024, 18:02
Alper Gezeravcı NASA CANLI YAYIN İZLE 📺🚀 7 Şubat 2024 Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi dönüş yolculuğu 4K, full HD, Youtube canlı yayın linki

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği süresinin ardından 48 saatlik dönüş yolculuğuna başladı. Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle uzay istasyonundan ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıktı.

Dragon kapsülünün dışarıdan görüntüsü.Dragon kapsülünün dışarıdan görüntüsü.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Ax-3 ekibi TSİ 17.17'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Kapsülden ilk görüntüler paylaşıldıKapsülden ilk görüntüler paylaşıldı

ALPER GEZERAVCI VE EKİBİ NEREYE İNİŞ YAPACAK?

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ YAYINI NASA CANLI İZLE 📺

DÖNÜŞ ÜÇ KERE ERTELENDİ

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.



SpaceX'in dün yapılan son ertelemeye ilişkin açıklamasında, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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