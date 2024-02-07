Alper Gezeravcı NASA CANLI YAYIN İZLE 📺🚀 7 Şubat 2024 Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi dönüş yolculuğu 4K, full HD, Youtube canlı yayın linki

Kapsülden ilk görüntüler paylaşıldı

ALPER GEZERAVCI VE EKİBİ NEREYE İNİŞ YAPACAK?

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.