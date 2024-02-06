Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün’ün DHKP-C’li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!

Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor. DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada! ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI

Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta: Terörist Emrah Yayla Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

TERÖRİSTİN CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TE MEKTUPLARI YAYINLANMIŞ

Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektuplarının yayınlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı. SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!

Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.

Sibel Bahçetepe Bahçetepe'nin şu anda BirGün Gazete'sinde çalıştığı öğrenildi. Cumhuriyet'te terörist Birkoç ile ilgili başka bir haber 16 Mayıs 2019 BİRGÜN'DE DE BENZER HABERLER!

Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gibi BirGün de benzer haberlere imza attı. BirGün'de terörist Emrah Yayla ile ilgili yer alan haber

BirGün'de yer alan haberlerde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde işkence çektiği iddia edilerek hak arayışına girildi. BirGün CUMHURİYET HABERLERİ SİLDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet terörist Pınar Birkoç ile ilgili haberlerini internet sitesinden kaldırdı. ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN KATİLLERİNE SAHİP ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin eylemini aklamak için hainleri manşetlere taşımıştı. DEVLETİN PARASIYLA TERÖR PROPAGANDASI!

Devletten resmi ilan alarak teröristlerin sözcülüğüne soyunan BirGün ile Cumhuriyet'e tepki yağdı. Vatandaşlar resmi ilanlarla gelir elde ederek "terör bülteni" gibi çalışan yayın organlarına ilanların kesilmesini istedi. Çağlayana saldıran DHKP-Cli teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyetle mektup arkadaşı çıktı!