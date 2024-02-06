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Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün'ün DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün'ün söz konusu teröristlere daha önce defalarca kez yayınlarında yer verdiği ortaya çıktı. Adeta terör bülteni gibi çalışan yayın organlarının Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alarak kaynak sağlamaları da tepki çekti.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:11 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:28
Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün’ün DHKP-C’li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!

CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün'ün Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğüne soyunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Fotoğrafta: Terörist Pınar BirkoçFotoğrafta: Terörist Pınar Birkoç

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor.

Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta: Terörist Emrah YaylaFotoğrafta: Terörist Emrah Yayla

Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

TERÖRİSTİN CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TE MEKTUPLARI YAYINLANMIŞ
Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektuplarının yayınlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı.

SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.

Sibel BahçetepeSibel Bahçetepe

Bahçetepe'nin şu anda BirGün Gazete'sinde çalıştığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te terörist Birkoç ile ilgili başka bir haber 16 Mayıs 2019Cumhuriyet'te terörist Birkoç ile ilgili başka bir haber 16 Mayıs 2019

BİRGÜN'DE DE BENZER HABERLER!
Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gibi BirGün de benzer haberlere imza attı.

BirGün'de terörist Emrah Yayla ile ilgili yer alan haberBirGün'de terörist Emrah Yayla ile ilgili yer alan haber

BirGün'de yer alan haberlerde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde işkence çektiği iddia edilerek hak arayışına girildi.

BirGünBirGün

CUMHURİYET HABERLERİ SİLDİ
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet terörist Pınar Birkoç ile ilgili haberlerini internet sitesinden kaldırdı.

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN KATİLLERİNE SAHİP ÇIKMIŞLARDI
Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin eylemini aklamak için hainleri manşetlere taşımıştı.

DEVLETİN PARASIYLA TERÖR PROPAGANDASI!
Devletten resmi ilan alarak teröristlerin sözcülüğüne soyunan BirGün ile Cumhuriyet'e tepki yağdı. Vatandaşlar resmi ilanlarla gelir elde ederek "terör bülteni" gibi çalışan yayın organlarına ilanların kesilmesini istedi.

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