Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep 'oradaydı' | "Söz verdiler ve sözlerini tuttular"

"KENDİSİNE İNANIYORUM, ARKASINDAYIZ" Toplantıya, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım." dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Tekin, Murat Kurum 'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR HATIRA OLDU" Toplantıya katılan TOKİ hak sahiplerinden Görkem Yavuz, daha önce sosyal medyada Murat Kurum tarafından kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Yavuz'u gören Murat Kurum, "sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Bakan Kurum, 2020 seçimleri öncesi Pendik'e kentsel dönüşüm için gelmişti. Biz de TOKİ mağdurları olduğumuz için kendisini orada yakalama fırsatımız oldu. Derdimizi ancak orada anlatabilirdik. Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan Bey "Çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim" dedi. Buraya geldi, konuştuk. Güzel bir hatıra oldu başkanımızla." dedi. Yavuz, Murat Kurum'a teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.

Asrın Felaketi'nde evini kaybeden kadın yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşıyor. Devletin milletinin yanında nasıl durduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum 'un verdikleri sözleri tek tek nasıl gerçekleştirdiklerini dile getiriyor. "Ev sallanıyor ama, kapıyı kimse açamıyor. Deprem sırasında evimiz direkt yıkıldı. Bir fırtına gibiydi, çok zordu. Çıktık, sabah oldu ıssız bir yerdeyiz tüm evler yıkılmış. Kıyamet kopuyor zannettik. Herkese ısıtıcı, çadır vermeye çalıştılar. Bize prefabrik verecekleri zaman, inanın ki sanki bana villa veriyorlardı. Prefabriğe geldiğimiz zaman biz böyle bir şey beklemiyorduk.

"BURADA CUMHURBAŞKANIMIZ VE MURAT BEY VARDI"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde Murat Bey'de vardı. Buraya prefabrikler döşeyeceğini ve buraya kalıcı TOKİ'ler yapacağını söyledi. Biz bunu beklemiyorduk, ancak sözünü tuttular.

Kalıcı TOKi'ler hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz bunun lafla olacağını zannediyorduk, ancak öyle olmadı yapıldı. Allah nasip ederse şubat ayında geçeceğiz.