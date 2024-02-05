Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz





Muhalefetin yaptıklarını şaşkınlıkla izlediğini dile getiren İnce şu ifadeleri kullandı;



"Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde 39 milletvekili verdi. 80 küsür verdiler de 39'u seçildi. Sonra bunlar ayrıldı bir grup kurdular. 20 kişi. Sonra sayın bir milletvekili vefat etti. Grup düştü. Grup düşünce CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdular"



Saadet Partisi'nin İBB adayı



CHP'YE 'SAADET'Lİ TEPKİ: SİZ KIZILAY MISINIZ?



"CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi İstanbul Büyükşehir'e Saadet Partisi'nden aday oldu ve ilk açıklaması İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir dedi. Siz Kızılay mısınız. Çeksene o milletvekili grup düşsün. Neden çekmiyorsunuz. Ben gerçekten merak ediyorum. Siz nasıl bir ilişki içindesiniz. Size bu siyaseti kim öğretti. Neden kendinize işkence yaptırıyorsunuz. Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek. Hem yedek milletvekili vereceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Çek milletvekili gurupları düşsün. 40 yıllık siyasetçiyim ben böyle şey görmedim. Bu kadar aymazlık, iş bilmezlik, liste kavgası görmedim. Garanti yerleri paylaşamama kavgası. Eş dost akrabaya garanti belediye başkanlık adaylıklarını dağıtmaları. Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak. Benim gördüğüm bu. Şaşkınlıkla izliyorum. Bu iktidar Türkiye'yi çökertti. Bu muhalefet de çökertir. Biz üçüncü yoluz diyoruz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz"