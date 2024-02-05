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Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan'da göreceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert girişti. Özel ve İmamoğlu ile görüştüğünü ancak anlaşamadıklarını söyleyen İnce, "Ben dedim 'siyasette ilke' onlar istedi 'bizden ilçe'. İkisiyle de görüştüm ama işin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi'nin CHP'nin verdiği vekille grup kurup İstanbul'da CHP karşısına aday çıkarmasına tepki gösteren İnce, "Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak. Benim gördüğüm bu. Şaşkınlıkla izliyorum” dedi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 23:10 Güncelleme 05 Şubat 2024, 23:26
Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor.

Geride bıraktığımız günlerde düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yine CHP'yi bombaladı.

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İnce, muhalefetin 31 Mart yerel seçimlerde hüsrana uğrayacağını söyledi.

Muharrem İnce CHP'ye sert girdi! "Hüsran..."


'MUHALEFETİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM'
Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'ne 39 milletvekili vermesinin yanlış olduğunu ifade ederek, sonrasında oluşturulan liste içinden bir milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye'sine Saadet Partisi'nden aday çıktığını söyledi.



Muhalefetin yaptıklarını şaşkınlıkla izlediğini dile getiren İnce şu ifadeleri kullandı;

"Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde 39 milletvekili verdi. 80 küsür verdiler de 39'u seçildi. Sonra bunlar ayrıldı bir grup kurdular. 20 kişi. Sonra sayın bir milletvekili vefat etti. Grup düştü. Grup düşünce CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdular"

Saadet Partisi'nin İBB adayıSaadet Partisi'nin İBB adayı

CHP'YE 'SAADET'Lİ TEPKİ: SİZ KIZILAY MISINIZ?

"CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi İstanbul Büyükşehir'e Saadet Partisi'nden aday oldu ve ilk açıklaması İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir dedi. Siz Kızılay mısınız. Çeksene o milletvekili grup düşsün. Neden çekmiyorsunuz. Ben gerçekten merak ediyorum. Siz nasıl bir ilişki içindesiniz. Size bu siyaseti kim öğretti. Neden kendinize işkence yaptırıyorsunuz. Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek. Hem yedek milletvekili vereceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Çek milletvekili gurupları düşsün. 40 yıllık siyasetçiyim ben böyle şey görmedim. Bu kadar aymazlık, iş bilmezlik, liste kavgası görmedim. Garanti yerleri paylaşamama kavgası. Eş dost akrabaya garanti belediye başkanlık adaylıklarını dağıtmaları. Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak. Benim gördüğüm bu. Şaşkınlıkla izliyorum. Bu iktidar Türkiye'yi çökertti. Bu muhalefet de çökertir. Biz üçüncü yoluz diyoruz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz"

Özgür Özel ve Muharrem İneÖzgür Özel ve Muharrem İne

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SERT VURDU: BEN DEDİM 'SİYASETTE İLKE' ONLAR İSTEDİ 'BİZDEN İLÇE'
İnce, ittifak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ancak anlaşamadıklarını söyledi.

Muhalefet işin ciddiyetini 1 Nisan günü görecek diyen İnce, "Hiçbir ilde ittifak kurmayacağız. 81 ilde seçime girmeye çalışacağız. Bu süreçte Özgür Özel ile de Ekrem İmamoğlu ile de görüştüm. Anlaşamadık da zaten. Ben dedim 'siyasette ilke' onlar istedi 'bizden ilçe'. İkisiyle de görüştüm ama işin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz. Çıkarabildiğimiz kadar belediye başkan adayı çıkartmaya çalışacağız. Ne kadar fazla yerden girebilirsek partimizi o kadar temsil edeceğiz" diye konuştu.

Muharrem İnce CHPyi şiirle vurdu: Ben diyorum kaybedersin DEMlenme...Muharrem İnce CHPyi şiirle vurdu: Ben diyorum kaybedersin DEMlenme...

"BEN DİYORUM KAYBEDERSİN 'DEM'LENME"
Öte yandan İnce, geçtiğimiz günlerde CHP'ye şiirli göndermede bulunmuştu.

İnce'nin şiiri şu şekilde:

"Ben diyorum siyasette ilke
O diyor ki istedi benden ilçe
Ben diyorum arada Ali de olsun
O diyor her yer Veli'yle dolsun
Ben diyorum İsveç'e hayır
O diyor belediyede bizim adamları kayır
Ben diyorum kaybedersin
O diyor iftira atarım saraya gidersin
Ben diyorum genç Cumhuriyet'e saldıranı aklama, paklama
O diyor istedin benden Karşıyaka
Ben diyorum kaybedersin demlenme/O diyor uzak dur söylenme."

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Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
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