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11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin üzerinden 1 yıl geçerken 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti. Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin eski güzel günlerine dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 46 bin konut teslim ediliyor." ifadelerine yer verildi. Mart ayının ortasına kadar ise 75 bin konutun hak sahiplerine teslimi planlanırken; depremin zarar verdiği illerin alt yapısı da Bakanlığın bağlı kuruluşu olan İLBANK tarafından verilecek hibeyle yenileniyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 23:20 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:36
11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...

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Tarihler 6 Şubat 2023'ü saatler ise 04:17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş önce 7.7 ile ardından 7,6 büyüklüğünde asrın çifte depremlerinde derinden sarsıldı.

Deprem bölgesinde konutlar teslim ediliyor!



11 il de etkilenirken depremlerde 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti.



Yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüz binlerce konut ve iş yeri hasar aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE 2 AYDA 75 BİN, YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEKDEPREM BÖLGESİNDE 2 AYDA 75 BİN, YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'Asrın felaketi' olarak tarihe geçen depremlerin üzerinden bir yıl geçerken; Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğrudan 11 ilin toplamda ise 18 ilin etkilendiği depremin ilk anından itibaren hasar tespit çalışmalarına başladı. 6 milyondan fazla bağımsız bölüm incelendi. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bin konut, 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi" ifadesi yer aldı.



'REZERV ALANLARDA 207 BİN KONUT İNŞA EDİLİYOR'
Bakanlık tarafından ilk etapta depremzedeler için konteynerler vasıtasıyla geçici barınma alanları ve iş yerleri inşa edildiği belirtilen açıklamada, "Yine etütleri yapılmış sağlam zeminlere sahip rezerv alanlarda inşa faaliyetlerine başlandı. Şu anda 207 bin konutun rezerv alanlarda inşası hızla devam ediyor. Ayrıca, şehrin hafızasını barındıran zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde 50 bin konutun peyderpey ihalesi yapılıp inşasına başlanıyor" denildi.



'50 BİN ÇELİK KÖY EVİ YAPILIYOR'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:



"15 Eylül 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleşen 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası' sonuç bildirgesinde 'köy evlerinin çelik konstrüksiyondan inşa edilmesi' önerisiyle afet bölgesinde çelikten köy evlerinin yapımına başlandı.

Şu anda 50 bin çelik köy evinin bir kısmına başlandı, bir kısmının da ihalesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasında konut sayısı 307 bin 66'ya ulaştı.

Deprem bölgelerinde Bakanlığın koordinatörlüğünde zemin araştırmalarına yönelik mikrobölgeleme ve zemin etüt çalışmaları, kentsel tasarım ve mimari projeler, imar planları ve uygulamaları, vatandaşların bilgilendirilmesi ve uzlaşmaların yapılması işlemleri GEDAŞ tarafından yürütülüyor.

Bölgede yapımları TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam eden afet konutları ve köy evlerinin teslimine başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 3 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirilen konut teslim töreninin ardından 4 Şubat'ta Gaziantep'te TOKİ ve Yapı İşleri eliyle yapılan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Şubat ayı içerisinde toplamda 45 bin 901 konutun kura çekimleri tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek.



Mart ayının ortasına kadar ise 30 bin konutun daha kuraları gerçekleştirilecek.

2 ayın sonunda toplamda 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanıp, depremzedelere teslim edilmiş olacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evi yıkılan depremzedelerin topraklarından uzaklaşmamaları için de projeler hayata geçirdi. 'Yerinde dönüşüm' kampanyası ile afetzedelere kolaylık sağlandı.

Depremzedelerin bir an önce güvenli evlerine, sıcak yuvalarına kavuşabilmeleri için başlatılan kampanya kapsamında, hibe ve krediler 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak veriliyor. Etütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 255 bine ulaştı. Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında hibe ve kredi desteği alarak Bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde yapmak isteyen yaklaşık 15 bin vatandaş da işlemlere başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen şehirlerin meydanlarına, ana caddelerine de özel bir önem gösteriyor.

Bu kapsamda, şehir meydanları; sahip oldukları tarihi, kültürel varlıkları muhafaza etme prensibiyle ihya ediliyor. Özellikle depremden en çok etkilenen şehirler ve ilçelerdeki meydanlar ve meydanlara açılan ana caddeler Bakanlık tarafından ihya ediliyor. Bu kapsamda, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da hummalı bir çalışma sürüyor. Tarihi değerler korunurken şehir meydanları afetlere dirençli bir şekilde yeniden ihya ediliyor."

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