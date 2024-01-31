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Muharrem İnce CHP'yi şiirle vurdu: Ben diyorum kaybedersin 'DEM'lenme...

CHP'ye ittifak kapılarını kapatan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin "İlçe istedi vermedik" iddialarına ilişkin konuştu. CHP'ye şiirle gönderme yapan Muharrem İnce, "Ben diyorum siyasette ilke/O diyor ki istedi benden ilçe. Ben diyorum kaybedersin demlenme/O diyor uzak dur söylenme" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 17:33 Güncelleme 31 Ocak 2024, 17:57
Muharrem İnce CHP’yi şiirle vurdu: Ben diyorum kaybedersin ’DEM’lenme...

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi muhalefet kaynıyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün yine CHP'yi bombaladı.

▶️ "Ben diyorum kaybedersin 'DEM'lenme..."

CHP'nin, kendisinden başka hiç kimsenin aday çıkarmamasını istediğini ifade eden İnce, aday çıkarmak isteyenlerin "bölücülükle", "sarayın adamı olmakla" suçlandığını söyledi.

İnce ve Özel pazarlık yapmıştıİnce ve Özel pazarlık yapmıştı

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. Yetmedi iki parti bir araya gelip ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleriyle grup kuruyor. Milletvekili vefat ediyor. 'Tamam' diyorlar 'dolduralım, al sana bir milletvekili daha', bonservisiyle, mazbatayla beraber mi, mazbatasız mı bilmiyorum. 'Al sana bir tane daha verelim.' Grubu tekrar kurduruyorlar sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor ve diyor ki 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti.' Arkadaşlar, burada bir CHP var, burada Saadet var, burada vekillik var. Şimdi bu buna milletvekilliği veriyor, grup düşüyor, bir tane daha veriyor. Şimdi bu belediye başkan adayı çıkarıyor, 'Sen İstanbul'un 5 yılını boşa geçirdin.' Bir üçgen, ne üçgeni bu? Bermuda şeytan üçgeni. 40 yıldır siyasetteyim, böyle bir üçgeni hiç görmedim."

KARŞIYAKA'YI KİME VERDİLER
İnce, CHP'den İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığını istediği iddiasına ilişkin de "Karşıyaka'yı istemişiz vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalardı. 2018'de başka partiden beşinci sırada milletvekili adayı olan birine vermişler, yazık günah. Eşe dosta dağıtıyorlar. Memleket Partisi sizden bir ilçe istemiş siz de vermemişsiniz, adam bunu söylemeye utanır." ifadelerini kullandı.

DERTLERİ KURULTAY
14 Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan ve bakanlık, 39 milletvekilliği, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilen Altılı Masa'nın CHP'yi terk ettiğini söyleyen İnce, "CHP'nin seçim kazanmak istemediğini, dertlerinin kurultay olduğunu" kaydetti.

ŞİİRLE VURDU: KAYBEDERSİN "DEM"LENME
CHP'yi eleştirmeyi sürdüren İnce okuduğu şiirle eski partisini yerden yere vurdu.

İnce'nin şiiri şu şekilde:

"Ben diyorum siyasette ilke
O diyor ki istedi benden ilçe
Ben diyorum arada Ali de olsun
O diyor her yer Veli'yle dolsun
Ben diyorum İsveç'e hayır
O diyor belediyede bizim adamları kayır
Ben diyorum kaybedersin
O diyor iftira atarım saraya gidersin
Ben diyorum genç Cumhuriyet'e saldıranı aklama, paklama
O diyor istedin benden Karşıyaka
Ben diyorum kaybedersin demlenme/O diyor uzak dur söylenme."

İnce, konuşmasının ardından partisinin 24 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

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