Muharrem İnce CHP’yi şiirle vurdu: Ben diyorum kaybedersin ’DEM’lenme...

İnce ve Özel pazarlık yapmıştı

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. Yetmedi iki parti bir araya gelip ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleriyle grup kuruyor. Milletvekili vefat ediyor. 'Tamam' diyorlar 'dolduralım, al sana bir milletvekili daha', bonservisiyle, mazbatayla beraber mi, mazbatasız mı bilmiyorum. 'Al sana bir tane daha verelim.' Grubu tekrar kurduruyorlar sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor ve diyor ki 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti.' Arkadaşlar, burada bir CHP var, burada Saadet var, burada vekillik var. Şimdi bu buna milletvekilliği veriyor, grup düşüyor, bir tane daha veriyor. Şimdi bu belediye başkan adayı çıkarıyor, 'Sen İstanbul'un 5 yılını boşa geçirdin.' Bir üçgen, ne üçgeni bu? Bermuda şeytan üçgeni. 40 yıldır siyasetteyim, böyle bir üçgeni hiç görmedim."