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Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye 'DEM'li bombardıman! Seçimlere müstakil girme kararı... Özgür Özel'e 'Pervin Chakar' tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, her yerde seçime tek gireceklerini ilan ederek CHP'ye kapılarını kapattı. CHP'nin DEM ile yürüttüğü kirli ittifaka dikkat çeken İnce, "SHP- HEP(şimdiki DEM Parti) işbirliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasi hafızaları yok o derinlikleri yok bilmezler" dedi. Özgür Özel'e sert tepki gösteren İnce, "Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 11:33 Güncelleme 26 Ocak 2024, 12:15
Son dakika: Muharrem İnce’den CHP’ye ’DEM’li bombardıman! Seçimlere müstakil girme kararı... Özgür Özel’e ’Pervin Chakar’ tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlere müstakil gireceklerini duyurdu.

İnce, "Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız" açıklamasında bulundu.

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Partisinin İstanbul'da aday çıkaracağını söyleyen İnce, "Şu anda İstanbul'da üç aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içerisinde Parti Meclisi ve MYK'mızda karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen üç kişiden biri" şeklinde konuştu.



"SHP - HEP İŞBİRLİĞİNDE REZİL OLDUK! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZASI YOK"
CHP'nin DEM ile yürüttüğü kirli ittifaka dikkat çeken İnce, "SHP- HEP(şimdiki DEM Parti) işbirliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasi hafızaları yok o derinlikleri yok bilmezler" dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E 'DEM'Lİ VURDU
Özgür Özel'in DEM'le ittifak uğruna Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesine dikkat çeken İnce, "Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez" şeklinde konuştu.

Şu ifadeleri kullandı;

CHP ile ittifak kurmam mümkün değil, başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz. Bunlar her gün DEM'leniyor.



"DERSİM DİYE VİLAYETİMİZ YOKTUR"
Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel geride bıraktığımız günlerde, PKK'nın siyasi ayağı DEM'le aynı dili kullanarak Tunceli'ye 'Dersim' demişti.

Bu duruma sert tepki gösteren Muharrem İnce, "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Şeyh Sait bir vatan haindir. Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir" çıkışında bulundu.

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