Son dakika: Muharrem İnce’den CHP’ye ’DEM’li bombardıman! Seçimlere müstakil girme kararı... Özgür Özel’e ’Pervin Chakar’ tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlere müstakil gireceklerini duyurdu.



İnce, "Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız" açıklamasında bulundu.



İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAKLAR: SEVİGEN'İN İSMİNİ VERDİ

Partisinin İstanbul'da aday çıkaracağını söyleyen İnce, "Şu anda İstanbul'da üç aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içerisinde Parti Meclisi ve MYK'mızda karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen üç kişiden biri" şeklinde konuştu.





"SHP - HEP İŞBİRLİĞİNDE REZİL OLDUK! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZASI YOK"

CHP'nin DEM ile yürüttüğü kirli ittifaka dikkat çeken İnce, "SHP- HEP(şimdiki DEM Parti) işbirliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasi hafızaları yok o derinlikleri yok bilmezler" dedi.