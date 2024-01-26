Son dakika: Muharrem İnce’den CHP’ye ’DEM’li bombardıman! Seçimlere müstakil girme kararı... Özgür Özel’e ’Pervin Chakar’ tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlere müstakil gireceklerini duyurdu.
İnce, "Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız" açıklamasında bulundu.
İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAKLAR: SEVİGEN'İN İSMİNİ VERDİ
Partisinin İstanbul'da aday çıkaracağını söyleyen İnce, "Şu anda İstanbul'da üç aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içerisinde Parti Meclisi ve MYK'mızda karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen üç kişiden biri" şeklinde konuştu.