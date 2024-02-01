Ekremciler panikte! DEM MYK'sından CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti... İstanbul'da Demirtaş'ın yanına eş başkan bile belli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için tek umudu olan PKK'nın siyasi kolu DEM ile pazarlıkları sürdürürken Başak Demirtaş'ın "İstanbul'da aday olabilirim" çıkışı kulisleri hareketlendirdi.



DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" açıklamasında bulundu. DEM Parti İstanbul vekili Özgül Saki de Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını duyurdu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş



DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY ADAYIDIR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına ilişkin konuştu.



Demirtaş'ın başvurusunun parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak arkadaşımız, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." dedi. Demirtaş'ın zaman ayarlı çıkışları CHP'yi ve İmamoğlu'nu kıskaca alarak pazarlıkta el yükseltme hamlesi olarak yorumlanırken DEM MYK üyesi Musa Piroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.