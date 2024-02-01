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Ekremciler panikte! DEM MYK'sından CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti... İstanbul'da Demirtaş'ın yanına eş başkan bile belli

"Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan ve dört kolla PKK'nın siyasi ayağı DEM'e sarılan CHP, Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışıyla telaşa kapıldı. Kulislerde Demirtaş'ın yanına konuşlandırılacak eş başkanın bile belli olduğu konuşulurken DEM Partili kaynaklar "İstanbul’da aday çıkarmamak Şırnak’ı da Hakkari’yi de psikolojik olarak etkiliyor. Taban Demirtaş'ı istiyor" çıkışında bulundu. Öte yandan DEM MYK'sından CHP'yi iyice köşeye sıkıştıracak bir rest geldi. Musa Piroğlu, "DEM Parti'ye ne yapacaksınız diyenlere soruyoruz, siz ne yapacaksınız?" dedi. Ekremci medyada ise panik havası hakim... Fondaşlar, "DEM Parti aday çıkarırsa en çok İmamoğlu etkilenir" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 12:08 Güncelleme 01 Şubat 2024, 12:44
Ekremciler panikte! DEM MYK’sından CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbul’da Demirtaş’ın yanına eş başkan bile belli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için tek umudu olan PKK'nın siyasi kolu DEM ile pazarlıkları sürdürürken Başak Demirtaş'ın "İstanbul'da aday olabilirim" çıkışı kulisleri hareketlendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" açıklamasında bulundu. DEM Parti İstanbul vekili Özgül Saki de Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını duyurdu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak DemirtaşTerör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY ADAYIDIR
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına ilişkin konuştu.

Demirtaş'ın başvurusunun parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak arkadaşımız, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Demirtaş'ın zaman ayarlı çıkışları CHP'yi ve İmamoğlu'nu kıskaca alarak pazarlıkta el yükseltme hamlesi olarak yorumlanırken DEM MYK üyesi Musa Piroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in MYK üyesi Musa PiroğluPKK'nın siyasi uzantısı DEM'in MYK üyesi Musa Piroğlu

DEM'DEN CHP'YE... "BİZ DEĞİL SİZ NE YAPACAKSINIZ?"
CHP'lilerin "DEM Parti ne yapacak?" sorusunu sıklıkla sorduğunu belirten Piroğlu, "Benim de sorum onlara "Siz ne yapacaksınız?" Bizim ne yaptığımız ortada" dedi.

Piroğlu, CHP'ye "Demokratik kazanımların elde edilmesi durumunda bizimle nerede duracaklar?" sorusunu yöneltti.

DEM'den CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti!

DEM MYK üyesi Musa Piroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Onlar kendi taleplerini ve mücadelelerini anlık çıkarları ve kazançları uğruna kilitlediklerinde bütünden kopuyorlar. Bizle yan yana gelmek isteyen herkes şunu kabul etmek zorunda. Kürt sorununun çözümünde ve demokrasi mücadelesinde nerede durduğunu tarif etmek durumunda. Kayyum meselesinde ne yapacaklar, sorunun çözümü meselesinde ne yapacaklar, çok basit demokratik kazanımların elde edilmesi durumunda bizimle nerede duracaklar?"

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

EKREMCİ MEDYADA PANİK... DEM EŞ BAŞKANINI BİLE BELİRLEDİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanan Ekremci medyada panik havası hakim.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz "İstanbul'a Demirtaş, Ankara'ya Beştaş" başlıklı köşe yazısında DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonra seçime girmeyi hazırlandığını yazdı.

DEM'in Başak Demirtaş'ın yanına eski HDP'li Ali Kenanoğlu'nu eş başkan olarak düşündüğü kulislerde konuşuluyor.

Saymaz konuya ilişkin, "Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu eş başkan adayı olarak İstanbul'a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP'lileri hedefliyorlar" dedi.

Bilindiği üzere kurultay sonrası CHP'de 'değişim' adı altında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kadrolar tasfiye edildi.

Son olarak da Ataşehir'den aday gösterilmeyen Battal İlgezdi ise "Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor" dedi.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

"EN ÇOK İMAMOĞLU ETKİLENİR"
İsmail Saymaz, DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda bu karardan en çok etkilenenin Ekrem İmamoğlu olacağını söyledi.

DEM Partililere "Neden İstanbul'da aday çıkarmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelten Saymaz, "Temel sebep, toplumsal dinamiklerimizin ve tabanımızın bize yönelik basıncı ve ihtiyacıdır. Bu konuda çok istekliler." yanıtını aldı.

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İki seçimdir CHP'ye aleni bir şekilde destek verdiklerini belirten DEM'liler şu değerlendirmeyi yaptı;

"İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMAMAK ŞIRNAK'I HAKKARİ'Yİ ETKİLİYOR"
"Toplumsal zeminimiz iki seçimdir CHP'ye yönlendiriliyor ve bu, tabanımızda rahatsızlık yaratıyor. Bir partinin tabanının başka partiye yönlendirilmesinin sınırı var. Bir defa olur, o da taktik olur. Bir parti başka partinin kazanmasına yüzde 100 angaje bir siyasi yaşamı sürdüremez. O zaman parti olmaktan çıkar. Bir de İstanbul'da aday çıkarmamak Şırnak'ı da Hakkari'yi de psikolojik olarak etkiliyor."

DEM'liler Başak Demirtaş'ın adaylık sürecine ilişkin "Bu kararlılık, genel seçimden beri kartopu gibi büyüyerek geldi. Başak Hanım'ın tavrı pekiştirdi" değerlendirmesini yaptı.

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DEM'DE "ADAY ÇIKARMAZSAK TABANLA ZITLAŞIRIZ" GÖRÜŞÜ
CHP yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in iddiasına göre DEM Parti eş genel başkanları ikiye bölündü. Tuncer Bakırhan İstanbul'da aday çıkarmaktan yana görüş bildirirken, Tülay Hatimoğulları ise ittifaktan yana olduğu öne sürüldü.

Aday çıkaralım diyenlerin "Aday çıkarmazsak tabanla zıtlaşmış oluruz" görüşünü bildirdiğini öne süren Erkin, çıkarmayalım diyenlerin ise, "İmamoğlu, İBB seçimlerini kendi kişisel siyasi kariyerini inşa etmek üzere bir basamak olarak görüyor. Siyasi, toplumsal bir mücadele önermiyor. DEM Parti neden İmamoğlu'nun kariyer planının parçası olsun?" görüşünü savunduğunu yazdı.

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