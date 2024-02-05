Kurum, "Başakşehir Futbol Kulübü deyince kurulduğu 2014 yılından itibaren elde ettiği gerek yerel gerek uluslararası başarılar hiç şüphesiz akla gelir. Süper Lig şampiyonu olan 6 takımımızdan bir tanesi Başakşehir ve özellikle spor alanında futbolda ülkemizi, milletimizi, İstanbul'umuzu onurlandırmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Kendilerinin de spor kulüplerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini, bu anlayışla çalıştıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti: