CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul’da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş’la oyun içinde oyun

CHP fondaşı Cumhuriyet'te yer alan haber FONDAŞLARDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Demirtaş'ın aday olacağını açıklamasının ardından CHP fondaşı medya ise siyasi şantaja başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde terörün siyasi ayağı ile ortaklık kurmak için her türlü hamleyi yaparken fondaşlar, DEM'in Başak Demirtaş 'ı aday olarak göstereceğini açık açık dillendirmeye başlamasının ardından AK Parti üzerinden kirli bir algı operasyonuna başladı. CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde, "Arka kapıda AKP ile işbirliği yapıldığı, CHP'ye "kaybettirmeye" yönelik adımlar atıldığı görüşü öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı. CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan haber siyaset kulislerinde "CHP, İnce ve Akşener'e yaptığı siyasi şantajı DEM'e yapıyor" değerlendirmelerine neden oldu.

Terör tutuklusu HDP eski Gene Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş DEMİRTAŞ'LA OYUN İÇİNDE OYUN Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 5 Şubat'taki yazısında şu ifadeleri kullandı: DEM Parti yakaladığı siyaset oyununu sonuna kadar sürdürecek görünüyor. Araya Selahattin Demirtaş 'ın eşi Başak Demirtaş vasıtasıyla girmesi de bu oyunu daha sürdürebilir kıldı. Baksanıza DEM yönetimi İstanbul'da aday çıkarma kararı verdiği halde açıklamasını 5 gün sonraya bıraktı. Neden acaba?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan'ı uğurladı. (11 Ocak 2024)





DEM PAZARLIKTA EL Mİ YÜKSELTİYOR



Siyaset konusunda çok iddialı ve kararlı olduğuyla övünen bir parti neden aday belirlemekte bu kadar zorlanıyor? CHP'yle pazarlığı mı yükseltiyor yoksa farklı bir hesapları mı var?

Doğrusu HDP Eşbaşkanlığı yaptığı günden itibaren başta çözüm süreci olmak üzere bütün demokratik süreçleri sabote etmekte mahir olan Selahattin Demirtaş'ın devreye girmesi ilk bakışta ezber bozuyor görünse de şüphe çekiyor. Acaba amaç sadece kendini hatırlatmak mı yoksa İmamoğlu'nu DEM yükünden kurtarmak mı?





İMAMOĞLU'NA YAKIN ADAYLAR



Öte yandan siyaset kulislerinde pazarlıkların devam ettiği konuşulurken İstanbul'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ilçelerde aday gösterileceği değerlendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalar'da İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Koordinatörü Esra Huri Bulduk, Kadıköy'de, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığını kazanmasının ardından Kent Konseyi Başkanlığı da yapan mimar Tülin Hadi, Bakırköy'de beyin ve sinir cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Sarıyer'de de İBB Saha Hizmetleri Grup Koordinatörlüğü yapan eski Beşiktaş'ta Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu'ndan söz ediliyor. Sarıyer'de İBB danışmanlarından Tonguç Çoban'ın adı da geçerken, Esenyurt'a ise işinsanı Engin Doğru, İBB Meclis Üyesi Ali Gökmen ve İlçe Başkanı Hüseyin Ergin'den söz ediliyor.