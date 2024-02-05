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CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul'da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş'la oyun içinde oyun

31 Mart yerel seçimleri öncesi adayların resmi olarak açıklanmasına günler kaldı. CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasındaki pazarlık kızışıyor. İstanbul'da aday çıkaracağını açıklayan DEM'in CHP ile 2 ilçede pazarlığa devam ettiği siyaset kulislerinde konuşuluyor. CHP'li fondaş medya ise terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşini aday göstermeye hazırlanan DEM'in AK Parti ile işbirliği yaptığı iftirasını yazarak terörün siyasi ayağına şantaj yapıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, "Doğrusu HDP Eşbaşkanlığı yaptığı günden itibaren başta çözüm süreci olmak üzere bütün demokratik süreçleri sabote etmekte mahir olan Selahattin Demirtaş'ın devreye girmesi ilk bakışta ezber bozuyor görünse de şüphe çekiyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:46 Güncelleme 05 Şubat 2024, 10:51
CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul’da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş’la oyun içinde oyun

31 Mart yerel seçimleri öncesi adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasındaki pazarlık kızışıyor.

CHP'ye soğuk duş!

CHP'DE İSTANBUL'UN 11 İLÇESİNDE ADAYINI AÇIKLAYACAK

CHP, 9 Şubat Cuma günü için planladığı Parti Meclisi'nde İstanbul'un 11 ilçesi ile Ankara'da, Çankaya dahil 300'e yakın il ve ilçe adayını açıklamaya hazırlanıyor. İstanbul'daki 28 ilçede adayını açıklayan CHP, Kadıköy, Bakırköy Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda ise adaylarını henüz açıklamadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i (sağda) parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi. (11 Ocak 2024)DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i (sağda) parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi. (11 Ocak 2024)

PAZARLIK MASASINDAKİ 2 İLÇE

Başkan adayları açıklanmayan ilçelerde DEM'in pazarlıkta masaya getirdiği Adalar ve Esenyurt'un olması pazarlığın son sürat devam ettiğine işaret ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay HatimoğullarıDEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

DEM'DE ADAYLAR CHP İLE AYNI TARİHLERDE AÇIKLANACAK

Terörün siyasi ayağı DEM'de parti tabanının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday adaylığını açıklamasıyla hareketlendiği, partinin İstanbul ile birlikte Antalya, Mersin, Adana, İzmir gibi daha önce CHP'ye destek verdiği illerde de kendi adayını çıkaracağı belirtildi. Adayların CHP gibi 9 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılacak olması DEM'in pazarlıkta el yükseltmek için her kozu kullandığına işaret ediyor.

CHP fondaşı Cumhuriyet'te yer alan haberCHP fondaşı Cumhuriyet'te yer alan haber


FONDAŞLARDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Demirtaş'ın aday olacağını açıklamasının ardından CHP fondaşı medya ise siyasi şantaja başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde terörün siyasi ayağı ile ortaklık kurmak için her türlü hamleyi yaparken fondaşlar, DEM'in Başak Demirtaş'ı aday olarak göstereceğini açık açık dillendirmeye başlamasının ardından AK Parti üzerinden kirli bir algı operasyonuna başladı.

CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde, "Arka kapıda AKP ile işbirliği yapıldığı, CHP'ye "kaybettirmeye" yönelik adımlar atıldığı görüşü öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı. CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan haber siyaset kulislerinde "CHP, İnce ve Akşener'e yaptığı siyasi şantajı DEM'e yapıyor" değerlendirmelerine neden oldu.

Terör tutuklusu HDP eski Gene Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak DemirtaşTerör tutuklusu HDP eski Gene Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş

DEMİRTAŞ'LA OYUN İÇİNDE OYUN

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 5 Şubat'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

DEM Parti yakaladığı siyaset oyununu sonuna kadar sürdürecek görünüyor. Araya Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş vasıtasıyla girmesi de bu oyunu daha sürdürebilir kıldı. Baksanıza DEM yönetimi İstanbul'da aday çıkarma kararı verdiği halde açıklamasını 5 gün sonraya bıraktı.
Neden acaba?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan'ı uğurladı. (11 Ocak 2024)DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan'ı uğurladı. (11 Ocak 2024)



DEM PAZARLIKTA EL Mİ YÜKSELTİYOR

Siyaset konusunda çok iddialı ve kararlı olduğuyla övünen bir parti neden aday belirlemekte bu kadar zorlanıyor? CHP'yle pazarlığı mı yükseltiyor yoksa farklı bir hesapları mı var?

Doğrusu HDP Eşbaşkanlığı yaptığı günden itibaren başta çözüm süreci olmak üzere bütün demokratik süreçleri sabote etmekte mahir olan Selahattin Demirtaş'ın devreye girmesi ilk bakışta ezber bozuyor görünse de şüphe çekiyor. Acaba amaç sadece kendini hatırlatmak mı yoksa İmamoğlu'nu DEM yükünden kurtarmak mı?



İMAMOĞLU'NA YAKIN ADAYLAR

Öte yandan siyaset kulislerinde pazarlıkların devam ettiği konuşulurken İstanbul'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ilçelerde aday gösterileceği değerlendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalar'da İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Koordinatörü Esra Huri Bulduk, Kadıköy'de, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığını kazanmasının ardından Kent Konseyi Başkanlığı da yapan mimar Tülin Hadi, Bakırköy'de beyin ve sinir cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Sarıyer'de de İBB Saha Hizmetleri Grup Koordinatörlüğü yapan eski Beşiktaş'ta Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu'ndan söz ediliyor. Sarıyer'de İBB danışmanlarından Tonguç Çoban'ın adı da geçerken, Esenyurt'a ise işinsanı Engin Doğru, İBB Meclis Üyesi Ali Gökmen ve İlçe Başkanı Hüseyin Ergin'den söz ediliyor.

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