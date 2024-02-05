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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te 10 bin 698 bin konutu depremzedelere teslim etti: "11 şehrimizi ayağa kaldırana kadar durmak yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 10 bin 698 bin konutu depremzedelere teslim etti! Şehir Hastanesi ve Şahinbey Millet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. "Söz verdik mi yaparız" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan, Gaziantep’te 10 bin 698 bin konutu depremzedelere teslim etti: 11 şehrimizi ayağa kaldırana kadar durmak yok

Deprem bölgesi için nasıl samimiyetle çalıştığımıza 85 milyon şahittir. 11 ilimizi etkileyen bu afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir.



Yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Büyük bir özveriyle çalışarak deprem bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye, çok güçlü bir devlettir.


BİZİM GÜNDEMİMİZ DEPREM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılışı'nın ardından İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Depremin ardından 1 sene geçmiş olsa da toprağa verdiğimiz her canımızın acısını hissediyoruz. Şehirde 4 bin 126 bina yıkılmıştı. Gaziantep'e 4.8 milyar liralık kaynak aktardık.



En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor.
Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz.



Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemiz de ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız.



Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi altyapı ve üst yapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi.

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