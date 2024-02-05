Başkan Erdoğan, Gaziantep'te 10 bin 698 bin konutu depremzedelere teslim etti: "11 şehrimizi ayağa kaldırana kadar durmak yok"

En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Gaziantep 'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz.





Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemiz de ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız.