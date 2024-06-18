SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da yangın faciası: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü baba yaralandı

Adana’da bir apartmanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangında Meryem El Makrum (27) ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış hayatını kaybetti. Yangında Makrum’um dini nikahla birlikte yaşadığı C.B. ise yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:03
Adana’da yangın faciası: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü baba yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının CYB-1 A blok 2'inci katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.


Bu sırada dairedeki C.B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fas asıllı Meryem El Makrum ve çocukları Mehmet Emin Barış mahsur kaldı.

Çiftin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarılan Meryem El Makrum ve Mehmet Emin Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan C.B. ise ambulansla Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerin inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! Emek hırsızlığı son bulacak
Özel hastanelerin provizyon oyunu! Özel sağlık sigortası karşılasa bile bakın ne yapıyorlar
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
SON DAKİKA