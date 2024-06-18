Adana’da yangın faciası: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü baba yaralandı

Yaralanan C.B. ise ambulansla Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerin inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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