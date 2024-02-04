Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Güldür Güldür’ün ’Gazi’ skecine tepki: Soytarılar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Kalbimiz Manisa ile bir çarpıyor. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza, milli birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yine bir yerel seçim öncesiydi, tarih 16 Mart 2019'du... Sizlere demiştim ki, "Gönlümüzü Manisa'ya verdik. O tarihte beka için milli karar, Cumhur için istikrar çağrısı yapmıştık. Zafer yolu Manisa'da ardına kadar açıldı.

"KORKULUKLAR YIKILDI, ENGELLER AŞILDI"

Manisa devlet yönetiminin ilk durağıdır. 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. İmparatorluk çınarının kökü Manisa'dan sulanmış, milli mücadele zaferi Manisa'da körüklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizlerin desteği ile taçlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle önümüze çıkarılan korkuluklar yıkıldı, engeller aşıldı.