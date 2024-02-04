Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi! Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi Kurum’a teşekkür etti!

Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Yakup Tekin 'i dinleyen Kurum, " Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım." dedi.

Tekin, Murat Kurum 'a " Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. " dedi.

Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR HATIRA OLDU"

Toplantıya katılan TOKİ hak sahiplerinden Görkem Yavuz, daha önce sosyal medyada Murat Kurum tarafından kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.