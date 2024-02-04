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Son dakika: Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi! Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi Kurum'a teşekkür etti!

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, CHP yandaşı medyasının üzerinde tepindiği “TOKİ mağdurunun kamerasını eliyle kapattı” iddiasıyla gündeme gelen Görkem Yavuz ile bir araya geldi. Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle buluşan Murat Kurum, "Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." dedi. Yavuz ise TOKİ Tuzla Konutları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Murat Kurum'a teşekkür etti.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 14:01 Güncelleme 04 Şubat 2024, 14:08
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi! Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi Kurum’a teşekkür etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve TOKİ yetkilileri de eşlik etti.

Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi. TOKİ Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulunurken, TOKİ yetkilileri, sabit taksidin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu ve mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini belirtti.

"KENDİSİNE İNANIYORUM, ARKASINDAYIZ"
Toplantıya, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı.

Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım." dedi.

Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Tekin, Murat Kurum'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti.

Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi

"GÜZEL BİR HATIRA OLDU"
Toplantıya katılan TOKİ hak sahiplerinden Görkem Yavuz, daha önce sosyal medyada Murat Kurum tarafından kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yavuz'u gören Murat Kurum, sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Bakan Kurum, 2020 seçimleri öncesi Pendik'e kentsel dönüşüm için gelmişti. Biz de TOKİ mağdurları olduğumuz için kendisini orada yakalama fırsatımız oldu. Derdimizi ancak orada anlatabilirdik. Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan Bey "Çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim" dedi. Buraya geldi, konuştuk. Güzel bir hatıra oldu başkanımızla." dedi.

Yavuz, Murat Kurum'a teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.

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