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Ciner'in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı

Cinerin kanalında yayınlanan Güldür Güldür isimli programda kahraman gazilerimiz mizah adı altında hedef alındı. Skandal skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi. Skandal skeçe tepkiler yağdı. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayımlanan ve gazileri hedef alan yayınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 22:04 Güncelleme 02 Şubat 2024, 22:08
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı

Ciner'in kanalında yer alan Güldür Güldür isimli programda mizah adı altında skandal bir skeç sahnelendi. Kahraman gazilerimizi iğrenç sözlerle hedef alan program büyük tepkilere neden oldu.

▶️ Güldür Güldür programında mizah adı altında gazilerimizi hedef aldılar!



"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"
Skandal skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi.



RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayımlanan ve gazileri hedef alan yayınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



BAKAN GÖKTAŞ'TAN KINAMA: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, skeçin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.



Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.



AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Skeçe tepki gösteren bir diğer isim AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.



GEZİ OLAYLARINA DESTEK VERMİŞLERDİ
Kahraman gazilerimizle utanmadan dalga geçen Güldür Güldür isimli programın, Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan Gezi Parkı olaylarına destek vermişti.

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