Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı

Ciner'in kanalında yer alan Güldür Güldür isimli programda mizah adı altında skandal bir skeç sahnelendi. Kahraman gazilerimizi iğrenç sözlerle hedef alan program büyük tepkilere neden oldu.
Ciner'in kanalında yer alan Güldür Güldür isimli programda mizah adı altında skandal bir skeç sahnelendi. Kahraman gazilerimizi iğrenç sözlerle hedef alan program büyük tepkilere neden oldu.
"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"
Skandal skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi.
Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 2, 2024
Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez.
Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır.… pic.twitter.com/go8XkO4qXX
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 2, 2024
Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.…
Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Skeçe tepki gösteren bir diğer isim AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.
GEZİ OLAYLARINA DESTEK VERMİŞLERDİ
Kahraman gazilerimizle utanmadan dalga geçen Güldür Güldür isimli programın, Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan Gezi Parkı olaylarına destek vermişti.