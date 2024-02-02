Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı

Ciner'in kanalında yer alan Güldür Güldür isimli programda mizah adı altında skandal bir skeç sahnelendi. Kahraman gazilerimizi iğrenç sözlerle hedef alan program büyük tepkilere neden oldu.





"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Skandal skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi.

Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum.

Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez.



Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır.… pic.twitter.com/go8XkO4qXX — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 2, 2024

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayımlanan ve gazileri hedef alan yayınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum.



Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 2, 2024

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, skeçin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.