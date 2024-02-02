Son dakika: İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal’ın DEM’li olduğu ortaya çıktı! Katilden çileden çıkaran ifade

TAKSİ SAHİBİ KONUŞTU

SABAH'a konuşan taksi sahibi Murat Akbaba, "Kahramanlar taksi durağında çalışıyordu. Çok iyi bir insandı. İyilikseverdi. Yardım etmeyi severdi. Duraktaki diğer taksiciler de onu çok severdi.

Depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Olay sırasında taksiyi kapatıp Buca ilçesindeki evine gidiyordu. Yolda gördüğü kişiye üzülüp üşümesin diye aracına aldı. Başına bu geldi" diye konuştu.