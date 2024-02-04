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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan açılışını yaptığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, dün resmi açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 11:59 Güncelleme 04 Şubat 2024, 12:17
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan açılışını yaptığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ziyaret

Erdoğan, acil servisteki yatak sayılarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, hastaların sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi.

Hastalarla sohbet de eden Erdoğan, hastaneyi nasıl bulduklarını, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Tedavisi serviste devam eden depremzede bir hasta, Erdoğan'a sağlık personellerinin ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, böbrek taşı düşüren bir hastayla da yakından ilgilendi ve acil şifalar diledi.

Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.

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