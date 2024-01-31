Maskeli şahısların kullandığı otomobil.
RESTORANDA MÜŞTERİLERE SERVİS AÇAN İKİ "GARSON" TERÖRİST
Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye'deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı.
Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve "uyuyan hücre" olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor. Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahıslar.
Bir süreden beri söz konusu restoranda "garson" olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu iş yerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı
SALDIRGANLAR, KİLİSE ÇEVRESİNDE AYRI AYRI KEŞİF YAPMIŞ
Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı.
İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için farklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.
Saldırı kapsamında yakalananlar arasında saldırıyı düzenleyen iki kişiye Polonya plakalı aracı teslim eden ve Güvercintepe'de kaldıkları evi kiralayan Tacik 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Polis, Bahçeköy Valide Sultan Caddesi ve Kemerburgaz Yolu üzerinde yaptığı aramada da saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen parçalar buldu.
Saldırganlar tarafından kullanılan kuru sıkıdan bozma silah
Saldırganların ifadeleri doğrultusunda silahların atıldığı belirtilen noktada olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını sürdürürüken,iki zanlının olayda kullandıkları silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu.