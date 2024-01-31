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Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu

Son dakika haberleri... İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin Emniyet'teki görüntüleri paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.’nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 23:18 Güncelleme 31 Ocak 2024, 12:28
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürerken, soruşturma çerçevesinde yakalanan DEAŞ'lı terörist de dahil hücrede yer alan 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada eylemin şifreleri çözülüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüpheli Saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüpheli

KIYAFETLER BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi.

Saldırganlara ait kıyafetSaldırganlara ait kıyafet

Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu.

SAKALLARINI ATAMADAN YAKALANMIIŞ
Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı.

Saldırganların kıyafetlerinin bulunduğu bölgeSaldırganların kıyafetlerinin bulunduğu bölge

Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları 'kayıp' otomobille ilgili de bir gelişme yaşandı.

PLAKA YOK

2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hundai marka otomobilin, Beylikdüzü'nde otluk bir alanda ağaç altında terk edilmiş halde bulundu.İncelemede araçta plakaların olmadığı bildirildi.



Bulunan otomobil, olay yeri inceleme uzmanları ve terörle mücadele ekipleri tarafından hassas şekilde incelemeye alındı. Eylemde tetiğe basan DEAŞ'lı teröristlerce olay yerine giderken kullanılan araçtan elde edilen parmak izleri ile ilgili rapor soruşturma dosyasına girecek.

ARACA DAİR BİLGİLER NETLEŞTİ
Polis teröristlerin kullandıkları araçla ilgili ayrıntıları da tek tek inceledi. Polonya plakalı aracın ön kaputunda Dent-R logosu olduğu göze çarptı. Bu logo Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman dağıtımı yapan şirkete ait. Şirketin lehçe ismi de 'DENT-R Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.

Maskeli şahısların kullandığı otomobil.Maskeli şahısların kullandığı otomobil.

RESTORANDA MÜŞTERİLERE SERVİS AÇAN İKİ "GARSON" TERÖRİST
Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye'deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı.

Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve "uyuyan hücre" olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor. Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahıslar.Silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahıslar.

Bir süreden beri söz konusu restoranda "garson" olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu iş yerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı

SALDIRGANLAR, KİLİSE ÇEVRESİNDE AYRI AYRI KEŞİF YAPMIŞ
Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı.

İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için farklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.

Kilise saldırısında kullanılan silahlar bulundu

Saldırı kapsamında yakalananlar arasında saldırıyı düzenleyen iki kişiye Polonya plakalı aracı teslim eden ve Güvercintepe'de kaldıkları evi kiralayan Tacik 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Polis, Bahçeköy Valide Sultan Caddesi ve Kemerburgaz Yolu üzerinde yaptığı aramada da saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen parçalar buldu.

Saldırganlar tarafından kullanılan kuru sıkıdan bozma silahSaldırganlar tarafından kullanılan kuru sıkıdan bozma silah

Saldırganların ifadeleri doğrultusunda silahların atıldığı belirtilen noktada olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını sürdürürüken,iki zanlının olayda kullandıkları silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu.

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