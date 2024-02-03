AK Parti Trabzon, Tekirdağ ve Kocaeli ilçe belediye başkana adayları belli oldu! Başkan Erdoğan’dan mesaj: Şahlanışla yola devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.
ŞAHLANIŞLA YOLA DEVAM
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.
Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.
AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere seslenmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:
"Ortahisar: Ergin Aydın, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Tonya: Osman Beşel, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Hüseyin Avni Çebi, Arsin: İbrahim Küçük, Çaykara: Hanefi Tok, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Selim Çelenk, Hayrat: Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Hüseyin Azizoğlu, Yomra: Abdulkadir Özdemir. Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP), Çarşıbaşı: Ahmet Keleş (MHP) ve Beşikdüzü: Barış Öztürk (MHP)"
KOCAELİ İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU
AK Parti'nin Kocaeli ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Kocaeli ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı
Kocaeli adayları şu şekilde: "Karamürsel: Mesut Çetinkaya, Gölcük: Ali Yıldırım Sezer, Başiskele: Mehmet Yasin Özlü, Kartepe: Mustafa Kocaman, Kandıra: Erol Ölmez, İzmit: Muharrem Tutuş, Derince: İbrahim Şirin, Körfez: Şener Söğüt, Dilovası: Ramazan Ömeroğlu, Çayırova: Bünyamin Çiftçi, Gebze: Zinnur Büyükgöz, Darıca: Muzaffer Bıyık"