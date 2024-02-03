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AK Parti Trabzon, Tekirdağ ve Kocaeli ilçe belediye başkana adayları belli oldu! Başkan Erdoğan'dan mesaj: Şahlanışla yola devam

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla katıldı. Erdoğan, Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi. Öte yandan AK Parti'nin Kocaeli ve Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 15:40 Güncelleme 03 Şubat 2024, 16:17
AK Parti Trabzon, Tekirdağ ve Kocaeli ilçe belediye başkana adayları belli oldu! Başkan Erdoğan’dan mesaj: Şahlanışla yola devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

ŞAHLANIŞLA YOLA DEVAM
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli olduAK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere seslenmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Ortahisar: Ergin Aydın, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Tonya: Osman Beşel, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Hüseyin Avni Çebi, Arsin: İbrahim Küçük, Çaykara: Hanefi Tok, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Selim Çelenk, Hayrat: Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Hüseyin Azizoğlu, Yomra: Abdulkadir Özdemir. Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP), Çarşıbaşı: Ahmet Keleş (MHP) ve Beşikdüzü: Barış Öztürk (MHP)"

KOCAELİ İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU
AK Parti'nin Kocaeli ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kocaeli ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısıKocaeli ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı

Kocaeli adayları şu şekilde: "Karamürsel: Mesut Çetinkaya, Gölcük: Ali Yıldırım Sezer, Başiskele: Mehmet Yasin Özlü, Kartepe: Mustafa Kocaman, Kandıra: Erol Ölmez, İzmit: Muharrem Tutuş, Derince: İbrahim Şirin, Körfez: Şener Söğüt, Dilovası: Ramazan Ömeroğlu, Çayırova: Bünyamin Çiftçi, Gebze: Zinnur Büyükgöz, Darıca: Muzaffer Bıyık"

TEKİRDAĞ'DA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU
Öte yandan AK Parti'nin Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katıldığı törenle tanıtılana daylar şu şekilde:

"Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı, Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin, Ergene Belediye Başkan adayı Müge Yıldız Topak, Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öge, Malkara Belediye Başkan adayı Gediz Coşkun, Şarköy Belediye Başkan adayı Görkem Gökkaya, Hayrabolu Belediye Başkan adayı Osman İnan, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Hikmet Ata, Çorlu Belediye Başkan adayı Hakan Sunal ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Muratlı Belediye Başkan adayı İmdat Altıntaş ve Saray Belediye Başkan adayı Mümin Buluş"

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