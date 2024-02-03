Kandil’e ölüm yağdırdık: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wz1qPcvbqO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2024



KANDİL'E HAVA HAREKATI



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.