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Kandil'e ölüm yağdırdık: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:21 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:21
Kandil’e ölüm yağdırdık: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


KANDİL'E HAVA HAREKATI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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