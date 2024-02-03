CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken parti içi güç savaşları ve krizlerle boğuşmaya devam ediyor. Eş Başkan gibi hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul dışındaki bölgelerin adayını belirlemek için baskı yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "özgürleşme" hamlesi olarak adayları kendi belirlemek istiyor. Aday belirleme krizinin sürdüğü son bölge Ankara'nın ilçesi Çankaya oldu.

CHP'nin Parti Meclisi dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, partinin 4'ü büyükşehir olmak üzere 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi. ANKARA'DA ADAYLAR AÇIKLANDI YİNE ÇANKAYA YOK

Partinin Ankara'nın Altındağ ilçesindeki adayı Ramazan Değerli, Keçiören'deki adayı Mesut Özarslan, Çamlıdere'deki adayı Mehmet Cengiz ve Pursaklar'daki adayı Halil Tuncay olurken Çankaya adayı ise yine belirlenemedi. CHP Parti Meclisi toplantısı (Arşiv) ÇANKAYA'DA 4 BAŞLI KRİZ: ÖZEL KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE YAVAŞ

Çankaya adayını belirlemek için partide 4 başlı bir kriz yaşanıyor. Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor.