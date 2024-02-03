;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul'da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy'de ilçe yönetimi kazan kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme krizi bitmedi. Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında CHP'nin 103 seçim bölgesindeki adayı açıklandı ancak krizin yaşandığı Çankaya'da yine aday belirlenemedi. Çankaya'da Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın güç yarışına girdiği bilinirken İstanbul'da da "DEM" bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in İstanbul'da terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği konuşuluyor. CHP ise DEM'in istediği Adalar ve Esenyurt'u bekleterek "DEM'e aday çıkarmayın" mesajı veriyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 09:58 Güncelleme 03 Şubat 2024, 10:25
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken parti içi güç savaşları ve krizlerle boğuşmaya devam ediyor.

Eş Başkan gibi hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul dışındaki bölgelerin adayını belirlemek için baskı yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "özgürleşme" hamlesi olarak adayları kendi belirlemek istiyor. Aday belirleme krizinin sürdüğü son bölge Ankara'nın ilçesi Çankaya oldu.

CHP'nin Parti Meclisi dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda, partinin 4'ü büyükşehir olmak üzere 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.

ANKARA'DA ADAYLAR AÇIKLANDI YİNE ÇANKAYA YOK
Partinin Ankara'nın Altındağ ilçesindeki adayı Ramazan Değerli, Keçiören'deki adayı Mesut Özarslan, Çamlıdere'deki adayı Mehmet Cengiz ve Pursaklar'daki adayı Halil Tuncay olurken Çankaya adayı ise yine belirlenemedi.

CHP Parti Meclisi toplantısı (Arşiv)CHP Parti Meclisi toplantısı (Arşiv)

ÇANKAYA'DA 4 BAŞLI KRİZ: ÖZEL KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE YAVAŞ
Çankaya adayını belirlemek için partide 4 başlı bir kriz yaşanıyor. Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor.

İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı. Kemal Kılıçdaroğlu ise mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerini sürdürüyor.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğluÖzgür Özel ile Ekrem İmamoğlu

YAVAŞ EKREM'E ÖFKELİ
ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Eski ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'i aday yapmak istiyor.

Bilindiği üzere İstanbul adaylarını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun Çankaya adayını da belirlemek istemesi Mansur Yavaş'ı bir hayli küplere bindirdi.

Bekir Ödemiş ile Mansur YavaşBekir Ödemiş ile Mansur Yavaş

Kulislerde Yavaş'ın "İstanbul kesmedi Ankara'ya da mı el attı" şeklinde veryansın ettiği konuşuluyor.

İSTANBUL'DA DA KRİZ VAR
CHP'nin aday belirlemekte kriz yaşadığı yerlerden biri de İstanbul'un Kadıköy ilçesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tülin Hadi'yi Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak atamak istemesi CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda kriz çıkardı. İddiaya göre Tülin Hadi'nin aday olarak belirlenmesi durumunda ilçe yönetimi istifa etmeyi düşünüyor.

Özgür Özel DEM'lileri kapıda karşıladıÖzgür Özel DEM'lileri kapıda karşıladı

DEM AYARLI BEKLEME
CHP İstanbul için umudunu PKK'nın siyasi ayağı DEM'den gelecek desteğe bağlamış durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da ortaklık yaptığı HDP/DEM'in terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday yapacağı konuşuluyor.

CHP-DEM arasında yürütülen pazarlıklar kapsamında İstanbul'da CHP'den istenen Adalar ve Esenyurt ilçeleri ise DEM'den gelecek habere göre bekletiliyor.

CHPdeki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaşı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özele baskıCHPdeki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaşı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özele baskı
DEM İstanbulda Başak Demirtaşı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyerin karşılığı İstanbulda mı olacak?DEM İstanbulda Başak Demirtaşı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyerin karşılığı İstanbulda mı olacak?
CHPde DEMli PM! Demirtaşla köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adaları koz olarak kullanıyorCHPde DEMli PM! Demirtaşla köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adaları koz olarak kullanıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! Yeni saat ve tarih belli oldu
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?
İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
NATO vizesi sonrası Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında kritik görüşme! İletişim Başkanlığı duyurdu
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
SON DAKİKA