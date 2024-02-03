Orhan Gencebay’dan Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’a özel şarkı



Türkiye'mizin göz bebeğisin

Sen Allah'ın bizlere hediyesisin

Bütün dünyanın gözü var sende

Sen rabbimin bizlere emanetisin

Her yanın cennetten bir köşe gibi

Sen iyinin güzelin alametisin

Dünyada bir eşin bir benzerin yok

Sen Allah'ın lütfu kerametisin



İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin



İstanbul dünyanın başkenti sensin

Sen tarihin en büyük efsanesisin

Türkiye'm seninle gurur duyuyor

Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

Saymakla bitmez ki eşin yok senin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

Başkan Erdoğan ve sanatçı Orhan Gencebay