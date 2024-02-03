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Orhan Gencebay'dan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a özel şarkı

Usta sanatçı Orhan Gencebay Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 10:08 Güncelleme 03 Şubat 2024, 10:47
Orhan Gencebay’dan Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’a özel şarkı

Usta sanatçı Orhan Gencebay Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi.

"Dünyada bir eşin, bir benzerin yok"

Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat KurumCumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum'un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat KurumCumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum

Kurum şarkıyı "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Şarkının sözleri şöyle;

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

Sadece İstanbul yeniden İstanbul


Türkiye'mizin göz bebeğisin

Sen Allah'ın bizlere hediyesisin

Bütün dünyanın gözü var sende

Sen rabbimin bizlere emanetisin

Her yanın cennetten bir köşe gibi

Sen iyinin güzelin alametisin

Dünyada bir eşin bir benzerin yok

Sen Allah'ın lütfu kerametisin


İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin


İstanbul dünyanın başkenti sensin

Sen tarihin en büyük efsanesisin

Türkiye'm seninle gurur duyuyor

Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

Saymakla bitmez ki eşin yok senin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

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