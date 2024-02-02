AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkan adayları da belli oldu! Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya, İnegöl, Gemlik...

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'den sonra Bursa adaylarını da açıkladı. İşte başta Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya, İnegöl, Gemlik olmak üzere Bursa ilçe belediye başkan adayları...
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Bursa ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "İnşallah seçim tarihine yakın, tekrar Bursa'mıza geldiğimizde çalışmalarımızı ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağı tercihle daha da hızlansın. Ülkemizin önüne koyacak vizyonları olmayanların sırf AK Parti kaybetsin diye çabalamasını üzüntüyle izliyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu hizmet ve eser siyaseti olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Kim bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa, hodri meydan, çıksın ortaya" ifadelerini kullandı.
İşte Bursa'nın ilçe belediye başkan adayları:
Büyükorhan Belediye Başkan adayı - Kamil Turhan
Gemlik Belediye Başkan adayı - Refik Yılmaz