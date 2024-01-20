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İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste

Adım adım yerel seçimlere gidilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıklamaya devam ediyor. 7 Ocak'ta İstanbul 18 Ocak'ta Ankara ve İzmir'in ardından bugün İstanbul'un ilçeleri açıklanıyor. İşte Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları ve 2019 seçim sonuçları... İsim isim tam liste...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 14:30 Güncelleme 20 Ocak 2024, 15:48
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste 2

31 Mart 2024'te yapılacak olan seçimler öncesi aday belirleme çalışmaları hızlandı.

İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste 3

Başkan Erdoğan 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Murat Kurum 18 Ocak'ta ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Turgut Altınok İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Hamza Dağ olduğunu duyurdu.

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