Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den Hatay'da vatandaşa ihya sözü: "Tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız"

Bakan Özhaseki'nin yanına gelen bir vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a bölgedeki hizmetleri için teşekkür etti.

Bakan Özhaseki vatandaşlarla sohbet etti

TÜM HASARLAR BİTİNCEYE KADAR BURADAYIZ



Vatandaşlara yeniden ihyada çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bundan sonra her ay 15-20 bin tane konut vermeye devam edeceğiz. Buradaki tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız." dedi.



Daha sonra tarihi Uzun Çarşı'ya geçen Özhaseki, burada esnafla bir süre sohbet etti. Bir esnafın simitlerini satın alan Özhaseki, bunları vatandaşa ve esnafa dağıttı.

Ardından Uzun Çarşı içerisinde bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi yapıları gezen Özhaseki, buradaki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Özhaseki'nin ziyaret ve incelemelerinde milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.