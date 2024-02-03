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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den Hatay'da vatandaşa ihya sözü: "Tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız"

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Bir esnafın simitlerini satın alan Özhaseki, bunları vatandaşa ve esnafa dağıttı. Vatandaşlara yeniden ihyada çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bundan sonra her ay 15-20 bin tane konut vermeye devam edeceğiz. Buradaki tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 15:51 Güncelleme 03 Şubat 2024, 16:06
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den Hatay’da vatandaşa ihya sözü: Tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinin 1. yılı!

Bakan Özhaseki, programları kapsamında ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Özhaseki'nin yanına gelen bir vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bölgedeki hizmetleri için teşekkür etti.

Bakan Özhaseki vatandaşlarla sohbet ettiBakan Özhaseki vatandaşlarla sohbet etti

TÜM HASARLAR BİTİNCEYE KADAR BURADAYIZ

Vatandaşlara yeniden ihyada çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bundan sonra her ay 15-20 bin tane konut vermeye devam edeceğiz. Buradaki tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız." dedi.

Daha sonra tarihi Uzun Çarşı'ya geçen Özhaseki, burada esnafla bir süre sohbet etti. Bir esnafın simitlerini satın alan Özhaseki, bunları vatandaşa ve esnafa dağıttı.

Ardından Uzun Çarşı içerisinde bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi yapıları gezen Özhaseki, buradaki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Özhaseki'nin ziyaret ve incelemelerinde milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.

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