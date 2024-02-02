Asrın felaketi sonrası 1 yılda neler yapıldı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat depremlerinin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Şu an, AFAD Başkanlığımızın ana merkez üssündeyiz. Burası, 6 Şubat depremleri de dahil, milletçe yaşadığımız tüm afetlerin yönetildiği, Afet Yönetim Merkezimiz.

Bildiğiniz üzere; 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümüne sadece 4 gün kaldı. İstedik ki, AFAD olarak;

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde depremin izlerini silmek, şehirlerimizi ihya etmek, milletimizin acısını dindirmek için neler yaptık ve neler yapmaya devam ediyoruz, onları, sizlerle tek tek paylaşalım.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki birinci deprem; saat 04.17'de meydana geldi.

Depremn merkez üssü Pazarcık

Saat 04.30'da AFAD tarafından, Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize, ''Deprem bölgelerine intikal edin'' talimatı verildi. Saat 04.40'ta nöbetçi AFAD ekibimiz tarafından Osmaniye Bilgi Apartmanından ilk vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Diğer illerdeki nöbetçi AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına süratle başladılar.

Saat 05.00 itibarıyla; Dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın başkanlığında, Bakanlarımız ve

Türkiye Afet Müdahale Planı Yani TAMP Çalışma Gruplarımız tam kapasiteyle, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde İlk toplantısını yaptı.

AFAD; Depremden sadece 45 dakika sonra, Saat 05.02'deyse, TAMP'taki en üst seviye olan ve 'Uluslararası Acil Yardım Çağrısını' kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere, kabinemizin hemen hemen tüm Bakanları görevlendirildi. Saat 05.45'te Valilerimizin, deprem bölgesine gitmeleri talimatı verildi.

İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek için derhal; 59 Valimiz, 8 Vali Mülkiye Baş Müfettişimiz, 47 Mülkiye Müfettişimiz, 302 Kaymakam ve Vali Yardımcımız ile 292 Kaymakam adayımız, Yani toplam 708 Mülki İdare Amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler.

Yine saat 05.45'te bölgeye, arama ve kurtarma personelleriyle, AFAD Gönüllüleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı. Saat 07.57'de, İzmir Adnan Menderes Havalimanından uçaklar, Adana Havalimanına arama kurtarma personeliyle, ağır tonajlı arama kurtarma araçlarını ulaştırmak için havalandılar.

Saat 11.25'te deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. Birinci depremden 9 saat sonra,

Saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık.

Bu yıkıcı depremden sonra da, hem arama kurtarma çalışmalarımız, hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti.

"53 BİN 537 CANIMIZI YİTİRDİK"

Maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın Felaketini yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede, ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.