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Son dakika: Gezi Parkı olaylarında Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi öldürüldü! Saldırı anı kameralarda

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:56 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:10
Son dakika: Gezi Parkı olaylarında Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi öldürüldü! Saldırı anı kameralarda

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu.

Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi öldürüldü

Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü.

Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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