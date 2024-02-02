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İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray

Göreve geldiği gündem itibaren İstanbul'u hizmetten yoksun hale getiren Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu yalan vaatlerle kandırmaktan geri durmadı. İndirim yerine sürekli zam üstüne zam yapan, ulaşımı durma noktasına getiren Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer yalanı ise Hızray oldu. 2019 yerel seçimleri döneminde “Hızray” inşa edeceğini vaat eden İmamoğlu projenin ise 2021’in sonunda tamamlanacağını söylemişti. Hızray projesi için bugüne kadar tek bir çivi dahi çakmayan İmamoğlu, 2024 yılında projeyi bir kez daha yapacağız diye duyurdu. İmamoğlu’nun açıklamaları ve yalanları büyük tepkilere neden olurken, projeyi nasıl hayata geçireceği ise büyük bir muamma. İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 19:47 Güncelleme 02 Şubat 2024, 20:07
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray

CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu yana tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.

Yaptığı yarı zamanlı belediyecilikle İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetten yoksun bırakan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğunu ise kendi çıkarları uğrana kullandığı kariyer planlaması olarak gördü.

TARİHİN EN VASAT BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ
İstanbul'da aksayan seferler, ulaşımda yaşanan problemler İstanbulluyu canından bezdiririken, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarihin en vasat belediciliğine imza attı.

▶️ İmamoğlu'nun 2019 yılından bu yana olan yalan vaatleri tek tek elinde patladı!



Öyle ki İstanbul'u hem tüm Türkiye'ye hem de dünyayı rezil etmeyi başararak, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.

“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73ünü yapmadı“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73ünü yapmadı


YALAN VAATLERLE İSTANBULLUYU KANDIRDI
"Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu ulaştırmada, su, İSPARK gibi birçok yerde zam üstüne zam yaptı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezillikleri bununla da sınırlı kalmadı. 2019 yılında İBB koltuğuna oturmandan önce söylediği vaatler buhar oldu.

2019'dan bu yana verdiği vaatlerin sadece yüzde 9.73'ünü yaparken, yüzde 72.51'ni ise yapmadı. Kısmen tamamlanan oran ise yüzde 17.76.



YERİNE GETİRİLMEYEN METRO VAATLERİ
'5 yılda 230 km metro' vaat eden Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca sadece 8 km yapabildi. AK Parti döneminde başlatılan ve CHP'li İBB döneminde açılan metro uzunluğu ise 47.3 km.



YILAN HİKAYESİNE DÖNEN VAAT: HIZRAY
İstanbul'daki ulaşımı yandaşa verilen ihale kıyağı ile durma noktasında getiren Ekrem İmamoğlu'nun İBB koltuğuna oturmadan önce vaat ettiği bir diğer proje Hızray projesiydi.

▶️ CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yine yalan oldu!



Beylikdüzün'den Sabiha Gökçen Havalimanı arasında 13 istasyonlu Hızray İstanbul Boğazı'nı yerin altından geçerek 74,5 km'lik güzergahı 50 dakikada gidecekti,



2021 YILINDA TAMAMLANACAĞI SÖYLENDİ
2021 yılında tamamlanacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu İlk lansmandan sonra her seferinde farklı bir güzergâh sundu. Yalanları ile İstanbulluyu kandırmayı sürdüren İmamoğlu Hızray'ın başka bir fisyasko proje olan "Megabüs ve TEM'e de entegre edileceğini açıklamıştı.



YİNE YAPACAĞIZ DEDİ 2030'U GÖSTERDİ
İmamoğlu'nun yalan vaatlerine tepkiler yağarken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 4 buçuk yılın sonunda yalanını yineledi.

5 Ocak 2024'te İBB Başkanlığı adaylık lansmanında Hızray için bir kez daha "yapacağız" dedi. Son olarak temeli atılmayan, hiçbir çivisi çakılmayan projenin 2030'da bitirileceği açıklandı.

İmamoğlunun engelleniyoruz algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?İmamoğlunun engelleniyoruz algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?

33 MİLYAR NEREDE?
'Engelleniyoruz' iftirasına sarılan ve 33 milyar TL'lik vurgun yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hızray dahil sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamaması çok büyük tepki çekiyor.

Öte yandan CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı.



NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZ
Hatırlanacağı üzere Mart 2022 yılında Ekrem İmamoğlu projenin 6 milyar dolara mal olacağını söylemişti. Bu sırada 6 milyar doların TL karşılığı 87,6 milyar TL'ydi. Bu meblağ, İBB'nin 2022 bütçesi olan 43 milyar 650 milyon TL'nin 2 katının üzerindeydi.

CHP'li İBB Başkanı, metro yapmak için çektiği 1,55 milyar € kredi ile Hızray'ın temelini bile atmazken, 4,5 yıldır Hızray'ı vaatlerde yaşatan CHP'li İBB'nin böylesi bir bütçeyi nereden bulacağı, 2030'a kadar bu projeyi nasıl hayata geçireceği yılan hikayesine dönmüş durumda.



İSTANBULLUYU KANDIRDI İFTİRAYA SARILDI
Vaat ettiği hiçbir projeyi hayata geçirmeyen Ekrem İmamoğlu bir kez daha iftiraya sarıldı. 2021 yılında İmamoğlu, "Hızray projesi için yakında Cumhurbaşkanımızdan izin alacağız" ifadelerini kullandı. Daha sonra ise ara projenin "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bekletildiği" yalanı da atıldı.

Ancak Bakanlığa sadece lansman sunumu yapılmış, proje sunulmamıştı. CHP'li İBB Başkanı bu şekilde, İBB bütçesini aşan bu hayali projeyi hayata geçiremeyince sorumluluğu üzerinden atmak için yine iftira attı.

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