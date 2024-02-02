İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray

CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu yana tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.



Yaptığı yarı zamanlı belediyecilikle İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetten yoksun bırakan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğunu ise kendi çıkarları uğrana kullandığı kariyer planlaması olarak gördü.



TARİHİN EN VASAT BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

İstanbul'da aksayan seferler, ulaşımda yaşanan problemler İstanbulluyu canından bezdiririken, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarihin en vasat belediciliğine imza attı.





Öyle ki İstanbul'u hem tüm Türkiye'ye hem de dünyayı rezil etmeyi başararak, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.



YALAN VAATLERLE İSTANBULLUYU KANDIRDI

"Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu ulaştırmada, su, İSPARK gibi birçok yerde zam üstüne zam yaptı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezillikleri bununla da sınırlı kalmadı. 2019 yılında İBB koltuğuna oturmandan önce söylediği vaatler buhar oldu.



2019'dan bu yana verdiği vaatlerin sadece yüzde 9.73'ünü yaparken, yüzde 72.51'ni ise yapmadı. Kısmen tamamlanan oran ise yüzde 17.76.