Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya’da gerçekleştirildi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik

PİYASADA KÖPÜK KALKTI Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör 'ün moderatörlüğünde özel oturuma katılan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise bakanlık olarak iç piyasalarda yaptıkları denetimlerin ciddi sonuçlar verdiğini söyledi. Özellikle otomotiv sektöründe birinci ve ikinci el fiyatlarda yüzde 20 civarında gerileme olduğu bilgisini veren Bakan Bolat, "Çimento ve hazır beton sektöründeki köpük de kalktı. Tamahkar, açgözlü fırsatçılara imkân vermedik" dedi. Bakan Bolat denetim çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ekiplerimiz tam saha pres çalışmalarla denetimlerini sürdürüyor. Bütün gücümüzle mücadelelerimiz devam ediyor, stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Geçen yıl onbinlerce denetimde 602 milyon TL ceza kestik. Rekabet Kurumu da 6.2 milyon TL ceza kesti. Biz hükümet olarak durmuyoruz, elimiz piyasanın üstünde. Gerekli durum-da müdahale etmekten çekinmeyeceğiz. Her seçim döneminde fırsatçılar ortaya çıkar, özellikle soğan ve patates fiyatları üzerinden spekülasyon yaparlar. Buna imkan vermeyeceğiz."

CARİ AÇIK GERİLİYOR Bakan Bolat, ihracatla ilgili yaptığı değerlendirmede ise yılın ilk ayında Türkiye'nin ihracatının 2023'ün Ocak ayına göre yüzde 3.6'lık artışla 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Dış ticaret verilerinin çok olumlu yönde ilerlediğini belirten Bakan Bolat, "2023'ün ikinci yarısından itibaren atağa geçtik. Aynı şekilde ithalatı-mızda da ağustos ayından bu yana başlayan bir gerileme var. Cari işlemler açığı hızla kapanma sürecine girdi. Ocak ayında 3-4 günlük yılbaşı tatiline rağmen 750 milyon dolar fazla verdik. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımız yüzde 22'lik daralmayla 26 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızda ise yüzde 58'lik daralma oldu" dedi. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam edeceğini söyleyen Bakan Bolat, mart ayında açıklanacak büyüme rakamlarının da dünya ortalamasının üstünde olacağını kaydetti. Bakan Bolat, "Biz bakanlık ekibi olarak, hiç şımarmadan, hızımızı azaltmadan yeni rekorlara ulaşmak için azimle ve şevkle çalışacağız " dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Turkuvaz Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Sn. Ceyda Uzman SİPARİŞLER TÜRKİYE'YE YÖNELDİ Dilek Güngör 'ün Kızıldeniz'de yaşanan lojistik sıkıntısına yönelik sorusunu yanıtla-yan Bakan Bolat, yaşanan durumun küresel olarak lojistik maliyetlerini yükselttiğini kaydetti. Tedarik süreçlerinin 45 güne kadar çıktığını kaydeden Bolat, "Özellikle Avru-pa pazarında yaşanan bu durumdan dolayı tedarik sıkıntısı artıyor. Bu süreçte pan-demi döneminde rüştünü ispat eden Türkiye öne çıkıyor. Bazı sektörlerde sipariş artışı olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Türkiye yüksek üretim gücü, iki-üç günde teslim yap-ma imkanıyla önemli bir tedarik üssü konumunda" dedi. Türkiye'nin bu özelliği saye-sinde yabancı yatırımcıların da ilgi odağı olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Son dönemde başka ülkelerden yatırım yapma konusunda çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Sa-dece bizim bakanlığımıza değil, diğer bakanlıklara da bu yönde başvuru olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Foto 5 Resim Altı: T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat

KUR HEDEFİMİZ YOK

İhracatçıların kurun düşük olduğu yönündeki taleplerini de değerlendiren Bakan Bo-lat, kura müdahale gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Kur artışı yoluyla ihracatı artıracak bir ekonomi politikası izlemeyi düşünmüyoruz. Çünkü kurdaki artış anında fiyatlara yansıyor. Bu da enflasyonu artırıyor, girdi maliyetlerini yükseltiyor yapışkan bir etki yaratıyor. İthalat yapılan ülkeler de bunu çok rahat gördükleri için fiyatlarda düşüş istiyorlar. Dolayısıyla bize bir getirisi olmuyor. Bizim amacımız kurda istikrar sağlamak. Bizim kur hedefimiz yok, piyasa dengesi içinde kur kendi değerini bulacaktır. Zaten ani yükselişler bize zarar verir."

İSRAİL'LE TİCARET YÜZDE 50 AZALDI

İsrail'le devam eden ticarete dair de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, İsrail zulmüne karşı duran en güçlü ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticarette Türkiye'nin fazla verdiğini anlatan Bakan Bolat, İsrail'e ticaretimizde yüzde 50'ye yakın bir azalma olduğu bilgisini verdi. Aralık ayında 430 milyon dolar seviyesinde olan ticaretin Ocak ayında 338 milyon dolara gerilediğini söyleyen Bakan Bolat, "Öncelikle şunu söyleyelim hiçbir devlet kuruluşumuz İsrail'le ticaret yapmıyor. Özel sektör ve yabancı sermayeli firmalarımızın ise ticareti azalan oranda devam ediyor. Çünkü onların sözleşmeleri, kontratları var. Ona uygun ilerlemeleri gerekiyor. Biz Ticaret Ba-kanlığı olarak İsrail'i hedef pazar ülkeler arasından çıkardık" dedi.

GÜMRÜK KAPILARIMIZ DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

AK Parti iktidarında 21 yılda ulaştırma alanında muhteşem işler yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bolat, "Türkiye'de 170 gümrük müdürlüğü, 154 gümrük kapısı var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık ithalat ve ihracatı bu gümrük kapılarından gelip geçiyor. Yılda 8.3 milyon konteynır, 183 milyon yolcu, 4 milyon TIR, 8.3 milyon araç geçiyor. Burada herkes görevini başarıyla yapıyor. İhracatın yüzde 2'si ithalatın da yüzde 13-14'ü fizik-sel kontrolden geçiyor. Gümrük kapılarımıza yaptığımız teknolojik yatırım dünya standartlarının üstünde. Bu yıl gümrük kapılarına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.