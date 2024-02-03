Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kırby, "ABD'nin Irak'a hava saldırılarında 3, Suriye'de 4 tesis vuruldu" dedi. Kirby, "ABD'nin müdahaleleri bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek. Irak hükümetini saldırılardan önce bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savundu ve söz konusu askerlerin cenaze törenine henüz katıldığını belirtti.

Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek." ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR SÜRECEK

ABD'nin Orta doğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ise üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır." değerlendirmesini yaptı.

Austin, Ortadoğu'da bir çatışma peşinde olmadıklarını, ancak Amerikan askerlerine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İNGİLTERE'DEN ABD'YE DESTEK

İngiltere hükümeti, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran bağlantılı hedeflere yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İngiltere ve ABD sarsılmaz müttefiklerdir. ABD'nin saldırılara yanıt verme hakkını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ŞİMDİ ONLARIN YANMA ZAMANI"

İngiltere'nin ardından Polonya'dan da destek açıklaması geldi. Polonya Dışişleri Bakanlığı da saldıraya ilişkin bir açıklama yaparak, "İran destekli güçler aylardır hatta yıllardır ateşle oynuyorlar şimdi onların yanma zamanı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell ise ABD'nin saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için tüm taraflara çağrıda bulundu.

"ORTA DOĞU PATLAYABİLECEK BİR KAZAN"

Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Borrell, "Herkes durumun patlamaya hazır bir hal almasını engellemeye çalışmalı" dedi. Borrell, ABD saldırılarına doğrudan değinmedi ancak Ortadoğu'nun "patlayabilecek bir kazan" olduğu uyarısını tekrarladı.

ABD, Ürdün'de 3 askerinin öldürüldüğü saldırıya yanıt olarak dün gece Irak ve Suriye'ye hava saldırısı başlatmıştı. ABD Merkez Komutanlığı, 85 hedefin vurulduğunu duyururken ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söylerek "Üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz" demişti.

AL-HARİR HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İslami Direniş Örgütü ise Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan Al-Harir Hava Üssü'nün hedef alındığını açıklarken, Şam Rejimi Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınayarak, "ABD saldırılar ile bölgedeki gerilimi ve çatışmaları körüklüyor." dedi.



NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde (29 Ocak 2024) ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısından İran'ı sorumlu tuttuklarını yineledi. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Singh, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin isimlerini William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olarak açıklayarak, yaralı sayısının ise 40'ı geçtiğini belirtti. Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.