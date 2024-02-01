Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu



ÇANKAYA'DA KRİZ SÜRÜYOR... YİNE ADAY BELLİ DEĞİL!

Gelelim Çankaya'ya... Çankaya'da Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ekseninde mevcuttaki kriz hala sürüyor. Partililer bu hafta da adayın açıklanmayabileceği söyleniyor.

Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.



Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Buğra Gökçe

tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında ise "Buğra Gökce Çankaya'nın adayı olabilir. İmamoğlu'nun bunun için bastırdığı söyleniyor" kulis bilgisi paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun da Alper Taşdelen çalışmalar yürüttüğü biliniyor.