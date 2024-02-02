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Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Önce ilçe belediye başkan adayları sonra miting maratonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında sahaya iniyor. Bugün Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Başkan Erdoğan, 3 Şubat Cumartesi Hatay, 4 Şubat Pazar günü ise Gaziantep'te olacak, Afet konutlarını hak sahiplerine teslim edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:19 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:02
Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Önce ilçe belediye başkan adayları sonra miting maratonu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi partiler adaylarını ve çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

AK Parti sahaya iniyor!

Başkan Erdoğan beyanname açıklama toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları ile bir araya geldi.

AK Parti'nin seçim beyannamesiAK Parti'nin seçim beyannamesi

İNCE ELENİP SIK DOKUNUYOR
İlçe adayları için de il belediye başkan adaylarında olduğu gibi ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Her adayın CV'si ekrana yansıtılarak avantaj ve dezavantajları masaya yatırılıyor. Erdoğan zaman zaman il başkanını da arayarak görüşünü alıyor.

Erdoğan, tüm belediye başkan adaylarını en kısa sürede tanıtıp tam saha çalışmasına ağırlık vermek istiyor. Titiz çalışmalar neticesinde büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarında ise sona gelindi.



Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün (2 Şubat Cuma) ise Bursa'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adayları da belirlendi.


Açıklanmayan illerin ilçe adayları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak. Bazı büyükşehir ve illerin ilçe belediye başkan adaylarını genel başkan yardımcıları, birçok büyükşehir ve ilin ise ilçe adaylarını bizzat Erdoğan açıklayacak.



DEPREM İLÇELERİ BAŞKAN ADAYLARI DA DEĞİŞECEK
Afetin zararlarının karşılanması, afetzede vatandaşlara verilen konut sözlerinin bir an evvel tutulması için devlet tüm imkanlarını bölgede seferber etti.
Devlet millet el ele vererek başlatılan asrın dayanışması ile afet konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Mayıs 2023 seçimlerinde dahi deprem illerine özel önem veren Başkan Erdoğan, deprem illerinin ihyası için mart seçimlerinde de mevcut belediye başkan adaylarının çoğunu değiştirdi.



Deprem illerinin ilçe belediye başkan adaylarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK
Erdoğan, Hatay'da toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına iştirak edecek. Ardından pazar günü Gaziantep'e gidecek olan Erdoğan, Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de deprem konut teslimi yapacak.

Depremin yıl dönümü olan 6 Şubat günü ise Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a, 7 Şubat Çarşamba günü Şanlıurfa'ya, 8 Şubat Perşembe günü Adıyaman'a, 9 Şubat'ta ise Elazığ'a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın bu deprem illerinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması ve deprem konutlarının teslimini yapması öngörülüyor.

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