Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Önce ilçe belediye başkan adayları sonra miting maratonu

Başkan Erdoğan beyanname açıklama toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları ile bir araya geldi.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesi

İNCE ELENİP SIK DOKUNUYOR

İlçe adayları için de il belediye başkan adaylarında olduğu gibi ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Her adayın CV'si ekrana yansıtılarak avantaj ve dezavantajları masaya yatırılıyor. Erdoğan zaman zaman il başkanını da arayarak görüşünü alıyor.

Erdoğan, tüm belediye başkan adaylarını en kısa sürede tanıtıp tam saha çalışmasına ağırlık vermek istiyor. Titiz çalışmalar neticesinde büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarında ise sona gelindi.