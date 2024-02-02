Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kafes-34 operasyonuyla Gökhan Kuş’un çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 1️⃣3️⃣ Şüpheli Yakalandı❗️

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan KUŞ'un yaptığı organize suç örgütünün;

📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

📌Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

📌Eğlence mekânlarına çöktükleri,

📌Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

📌6️⃣ adet ruhsatsız tabanca ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin