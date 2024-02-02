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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kafes-34 operasyonuyla Gökhan Kuş'un çetesi çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'de gerçekleştirilen Kafes-34 operasyonunda elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı çetenin çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:04 Güncelleme 02 Şubat 2024, 08:27
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kafes-34 operasyonuyla Gökhan Kuş’un çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 1️⃣3️⃣ Şüpheli Yakalandı❗️

Gökhan Kuş'un çetesi çökertildi

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan KUŞ'un yaptığı organize suç örgütünün;

📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,
📌Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,
📌Eğlence mekânlarına çöktükleri,
📌Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;
📌6️⃣ adet ruhsatsız tabanca ve
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

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