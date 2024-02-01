AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak

AK Parti'nin dirençli şehirler üzerine inşa ettiği seçim beyannamesinde, özellikle depreme hazırlık ile kentsel dönüşüm çalışmalarını daha sistematik ve sürekli hale getirmek için yeni bir kentsel dönüşüm seferberliği startı veriliyor. Buna göre, dezavantajlı gruplara yönelik konut üretimini sürdürülecek. Kentsel Risk Kalkanı modeli kapsamında "İtfaiye Akademileri" kurulacak.
4 TEMEL BAŞLIK
AK Parti, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" ismiyle açıklanan seçim beyannamesini tanıttı.
Beyannameye gerçek belediyecilik ve dirençli şehirler bölümü damgasını vurdu. AK Parti, özellikle 6 Şubat depreminin ardından ülke genelinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm seferberliği için çalışmalarını hızlandırdı. Manifesto niteliğindeki beyannamede de bu konu "Yerinde yeni yaşam", "Kentsel risk kalkanı", "Gerçek belediyecilikte göç yönetimi, "Güvenli şehirler ve sokaklar" olmak üzere 4 ana başlık üzerine temellendirildi.
100 YILLIK YATIRIM PERSPEKTİFİ
Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak "Yerinde Yeni Yaşam" gerçek belediyeciliğin gelecek aşaması olarak görülüyor. Bu çerçevede, alan/ ada bazlı dönüşümle gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm yaklaşımına, "Yerinde Yeni Yaşam" modeliyle yeni bir boyut kazandırılıyor.
"Dijital Şehir İkizleri" projesinin pilot çalışması tamamladıktan sonra ülke çapında yaygınlaştırılacak. Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektifleri belirlenecek. Her yerel yönetim biriminin kendi sorumluluk sahasındaki konut stokunun durumunu (konut sahiplik oranı, konutların fiziki ve teknik yeterliliği ve dayanıklılığı gibi) kısa sürede ve net bir şekilde ortaya çıkarması sağlanacak.