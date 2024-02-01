AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak

81 İLE KENTSEL RİSK KALKANI

AK Parti'nin 22 yılda sosyal alanda hayata geçirdiği "Sosyal Koruma Kalkanı"na ek olarak yeni dönemde şehirlerdeki yaşamı her türlü sosyal, ekonomik ve doğal riske karşı koruyacak "Kentsel Risk Kalkanı" modeli tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Her şehrin afet ve risk potansiyeli, kendine has özellik ve dinamiklerine bağlı olarak ve sürekli güncellenecek. Risklere karşı proaktif stratejiler hazırlanacak. YÖK ve yerel yönetimler işbirliğinde itfaiye birimlerinin yeni nesil risklere karşı hazırlığını artıracak "İtfaiye Akademileri" kurulacak. Afet dönemlerinde dezenformasyonu engelleyecek uzman iletişim birimleri geliştirilecek.





Şehirlerin karşı karşıya kaldığı ve kalacağı risklerin önceden belirlenerek bu riskleri önlemek için yapılması gerekenlerin, yerel yönetimlerin stratejik plan metinlerinde yer alması yasal olarak zorunlu kılınacak. Belediyelerin afet yönetimine dair hazırlıklarını organize edecek belediye afet birimlerinin kurulması sağlanacak. Belediyelerin ulusal veya şehir bazlı doğal ve sosyal riskleri azaltıcı, bertaraf edici rol üstlenmeleri sağlanacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÇÖZÜM

AK Parti'nin beyannamesinde dikkat çekici başlıklardan biri de sokak hayvanları oldu. Buna göre sokak köpeklerinin neden olduğu toplumsal sorunların giderilmesi için kapsamlı bir eylem programını hayata geçirilecek.

Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliği artırılacak. İhtiyaca göre yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Mali kaynakları daha etkin kullanarak yerel yönetimler tarafından hayvan bakımevlerinin sayısı ve nitelikleri çoğaltılacak.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE ETKİLİ MÜCADELE

Sabah'ta yer alan ahbere göre; AK Parti'nin yerel seçim beyannamesinde göç sorununa karşı insan odaklı ve rasyonel göç politika yöntemleri uygulanması da yer alıyor. Beyannamede bu politika "Düzensiz göç ile etkili mücadele" ve "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, sürdürülebilir ve onurlu geri dönüşü" olmak üzere iki ana unsura dayanıyor. AK Partili belediyeler, göç sorununda merkezi idarenin uyguladığı entegre politikaya katkı vermeye devam edecek. Döngüsel göç yönetimi anlayışı ile bir taraftan, göçü kaynağında engellemeye dönük güvenlik mekanizmalarına ağırlık verilecek, diğer yandan sığınmacıların geri dönüşlerini kolaylaştıracak kurumsal kapasite artırılacak. Başkan Erdoğan AK Partinin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN