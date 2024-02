AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak

81 İLE KENTSEL RİSK KALKANI

AK Parti'nin 22 yılda sosyal alanda hayata geçirdiği "Sosyal Koruma Kalkanı"na ek olarak yeni dönemde şehirlerdeki yaşamı her türlü sosyal, ekonomik ve doğal riske karşı koruyacak "Kentsel Risk Kalkanı" modeli tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Her şehrin afet ve risk potansiyeli, kendine has özellik ve dinamiklerine bağlı olarak ve sürekli güncellenecek. Risklere karşı proaktif stratejiler hazırlanacak. YÖK ve yerel yönetimler işbirliğinde itfaiye birimlerinin yeni nesil risklere karşı hazırlığını artıracak "İtfaiye Akademileri" kurulacak. Afet dönemlerinde dezenformasyonu engelleyecek uzman iletişim birimleri geliştirilecek.