Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak! "Gerçek belediyecilik"

YÜRÜNEBİLİR ŞEHİR TASARIMLARI
Beyanname tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek. Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırılacak. Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.
YEŞİL, ÇEVRECİ, YENİLEBİLİR ŞEHİRLER
Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar kuşaklar halinde birleştirilerek, sosyal donatılarla zenginleştirilecek ve yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, bisiklet dostu sokaklar oluşturulacak, çevreci yaşam teşvik edilecek. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları yapılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek. Belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. Yeşil dönüşüm hareketi başlatılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.
8 BAŞLIKTA ESER VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ
Eser ve hizmet siyaseti bölümü beyannamede en sonda yer aldı. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilip, vatandaşa sunulacak.
Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:
1-AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2-Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3-Dirençli Şehirler
4-Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
5-Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6-Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik
7-Kültür Üreten Şehirler
8- Hizmet ve Eser Belediyeciliği