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Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak! "Gerçek belediyecilik"

AK Parti, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda seçim beyannamesini açıklayacak. Başkan Erdoğan 8 başlıkta eser ve hizmet siyasetinin şifrelerini verecek.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 08:37 Güncelleme 30 Ocak 2024, 08:54
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklayacak! Gerçek belediyecilik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak.

GERÇEK BELEDİYECİLİK
Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırlanan ve 8 ana başlıktan oluşan beyanname 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. Bugünden itibaren belediye başkan adayları sahada projelerini yarıştıracak. AK Parti seçmenin karşısına "gerçek belediyecilik" sloganı ile çıkacak.

Başta muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin kayıp yıllarının telafi edilmesi için şehirleri yeniden ayağa kaldıracak, kalkındıracak vaatler sunulacak. Meydanlarda ve ekranlarda hakiki manada projelerin yarışacağı süreç bugün itibariyle başlamış olacak.

AK Parti, seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak. Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak:

"Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."



DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Beyannamenin en önemli başlığını dirençli şehirler oluşturuyor. Başta olası İstanbul depremi gerçekleşmeden İstanbul'un kentsel dönüşümü ile Türkiye'nin dört bir yanındaki riskli yapıların dönüştürülmesi vurgulanacak. Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı , sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek. Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.



YÜRÜNEBİLİR ŞEHİR TASARIMLARI
Beyanname tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek. Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırılacak. Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.

YEŞİL, ÇEVRECİ, YENİLEBİLİR ŞEHİRLER
Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar kuşaklar halinde birleştirilerek, sosyal donatılarla zenginleştirilecek ve yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, bisiklet dostu sokaklar oluşturulacak, çevreci yaşam teşvik edilecek. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları yapılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek. Belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. Yeşil dönüşüm hareketi başlatılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.



8 BAŞLIKTA ESER VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ
Eser ve hizmet siyaseti bölümü beyannamede en sonda yer aldı. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilip, vatandaşa sunulacak.

Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:

1-AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2-Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3-Dirençli Şehirler

4-Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5-Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6-Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7-Kültür Üreten Şehirler

8- Hizmet ve Eser Belediyeciliği

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