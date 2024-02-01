CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu

CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ AYAKLAR ALTINDA İmamoğlu'nun tüm belediye başkanlarını çağırarak sen adaysın sen değilsin dediğini ve bunun CHP'deki kurumsal yapıyı ayaklar altına aldığını belirten Yarkadaş, "Eğer bir partinin Genel Başkanı (Özgür Özel) İstanbul'da tüm belediye başkanlarının atanmasını onların görevden uzaklaştırılmasını veya aday yapılmamasını o ilin Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Ekrem İmamoğlu) vermişse, o ilin Belediye Başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde tüzükte böyle bir yetkisi olmadığı halde telefonla, "Senle çalışmayacağız, yerine bu arkadaşı koyacağız" diyorsa o partinin kurumsal kimliği ayaklar altına alınır. Ekrem Bey'in yaptığı yanlış budur." dedi.

VİLLA VURGUNCUSU BAŞKANLA DEVAM Temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yeniden aday gösterildiğini ve bunun adaletsizlik olduğuna vurgu yapan Yarkadaş, "Hasan Akgün 7 dönemdir belediye başkanlığı yaptı 8. dönemine devam edecek." dedi.

CHP'de adalet duygusunun kalmadığına ve bunun sorumlusunun Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Ben kimin niye aday yapıldığını kimin neden aday yapılmadığını bilmiyorum. Özgür Özel diyorki Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ çok başarılıydı kendisine teşekkür edeceğim. Kardeşim çok başarılı bir belediye başkanıysa o zaman niye değiştirdiniz 1. döneminde?" diyerek CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP'Lİ KESKİN'DEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ Öte yandan son olarak CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmemesine ilişkin, "Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı." değerlendirmesinde bulunarak partide yaşanan krizi itiraf etti.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Keskin, "Bu karar biçimsel olarak partimiz kurullarında alınmış bir karar olarak sunulmuş olmakla birlikte, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyeceğim cuma sabahı saat 08.00'de beni davet etmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından, yani konunun MYK ve PM'ye gelmesinin öncesinde bana tebliğ edilmişti. Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı. Tüzüğümüz gereği olması gereken de buydu. 100 yıllık CHP'nin kurumsal kimliğine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince yaptıkları hizmetleri anlatan Keskin, hakkındaki araştırma sonuçlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde yapılan ve Genel Merkezimizde de bulunan, 'Belediye Başkanınız Muammer Keskin hakkında herhangi bir olumsuzluk duydunuz mu?' sorgulamasında hakkımdaki olumluluk onayı yüzde 93,6 çıkmıştır. Aynı araştırmalarda Şişli Belediye Başkanlığı seçimleri için Muammer Keskin'in oyu yüzde 57-60 aralığında çıkmıştır. Eğer toplumsal memnuniyet ve destek, liyakat ve başarı kriterleri esas olsaydı, örgütün tercihi, Şişlili komşularımın güven oyu dikkate alınsaydı, bir dönem daha devam ederek, başarımızı daha da katlayabilirdik. Olmadı.''