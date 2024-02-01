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CHP'deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç'e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu

Son dakika haberi! CHP'deki yönetim krizi 31 Mart öncesi aday gösterilmeyen belediye başkanlarının açıklamaları ile zirveye çıktı. Takvim.com.tr'nin ilk günden itibaren yazdığı CHP'deki yönetim krizini açık açık itiraf eden ve partiden istifa eden Battal İlgezdi, "Sen kimsin" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermişti. Yaşananların ardından farklı belediye başkanları da benzer açıklamalar yaparken CHP'li gazeteciler Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi. Sevinç'in İmamoğlu ve Özel'in her yanlışına destek verdiğini ve bunun "gazetecilik değil parti sözcülüğü" olduğunu dile getiren Yarkadaş, CHP'de kimin neden aday gösterildiğinin bilinmediğini ifade etti. Yarkadaş, yetkisi olmadığı halde İmamoğlu'nun adayları belirlediğini belirterek CHP'nin kurumsal kimliğini ayaklar altına aldığını belirtti.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 00:12 Güncelleme 02 Şubat 2024, 00:14
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu

CHP'deki yönetim krizi 31 Mart öncesi aday gösterilmeyen belediye başkanlarının açıklamaları ile zirveye çıktı.

CHP NEREDEN YÖNETİLİYOR? İSTANBUL MU ANKARA MI?

Geçtiğimiz günlerde parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" demişti. Yaşananların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, İmamoğlu ve Özel arasındaki kaosa gönderme yaparak, "Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN İMAMOĞLU VE ÖZEL'E FÜZE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li gazeteciler Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi.

CHP'li Barış Yarkadaş, Sevinç'in CHP'ye kötülük yaptığı ifade ederek, "Biz sana ağabey diyoruz, seni seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ben CHP'yi savunuyorum sen CHP'ye bu tavrınla partiye kötülük yapıyorsun, zarar veriyorsun" dedi.

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Sevinç'in Genel Merkez ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı tüm yanlışlarına destek verdiğini belirten Yarkadaş, "Gazetecilik yerine siyasi partinin sözcülüğünü üstleniyorsun, propagandist oluyorsun" ifadelerini kullandı.



CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ AYAKLAR ALTINDA

İmamoğlu'nun tüm belediye başkanlarını çağırarak sen adaysın sen değilsin dediğini ve bunun CHP'deki kurumsal yapıyı ayaklar altına aldığını belirten Yarkadaş, "Eğer bir partinin Genel Başkanı (Özgür Özel) İstanbul'da tüm belediye başkanlarının atanmasını onların görevden uzaklaştırılmasını veya aday yapılmamasını o ilin Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Ekrem İmamoğlu) vermişse, o ilin Belediye Başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde tüzükte böyle bir yetkisi olmadığı halde telefonla, "Senle çalışmayacağız, yerine bu arkadaşı koyacağız" diyorsa o partinin kurumsal kimliği ayaklar altına alınır. Ekrem Bey'in yaptığı yanlış budur." dedi.

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CHP'de adalet duygusunun kalmadığına ve bunun sorumlusunun Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Ben kimin niye aday yapıldığını kimin neden aday yapılmadığını bilmiyorum. Özgür Özel diyorki Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ çok başarılıydı kendisine teşekkür edeceğim. Kardeşim çok başarılı bir belediye başkanıysa o zaman niye değiştirdiniz 1. döneminde?" diyerek CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

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VİLLA VURGUNCUSU BAŞKANLA DEVAM

Temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yeniden aday gösterildiğini ve bunun adaletsizlik olduğuna vurgu yapan Yarkadaş, "Hasan Akgün 7 dönemdir belediye başkanlığı yaptı 8. dönemine devam edecek." dedi.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer KeskinCHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin

CHP'Lİ KESKİN'DEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Öte yandan son olarak CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmemesine ilişkin, "Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı." değerlendirmesinde bulunarak partide yaşanan krizi itiraf etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan süreci anlatan Keskin, 26 Ocak'taki CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında gelecek dönem için Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmediğinin duyurulduğunu hatırlattı.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Keskin, "Bu karar biçimsel olarak partimiz kurullarında alınmış bir karar olarak sunulmuş olmakla birlikte, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyeceğim cuma sabahı saat 08.00'de beni davet etmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından, yani konunun MYK ve PM'ye gelmesinin öncesinde bana tebliğ edilmişti. Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı. Tüzüğümüz gereği olması gereken de buydu. 100 yıllık CHP'nin kurumsal kimliğine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince yaptıkları hizmetleri anlatan Keskin, hakkındaki araştırma sonuçlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde yapılan ve Genel Merkezimizde de bulunan, 'Belediye Başkanınız Muammer Keskin hakkında herhangi bir olumsuzluk duydunuz mu?' sorgulamasında hakkımdaki olumluluk onayı yüzde 93,6 çıkmıştır. Aynı araştırmalarda Şişli Belediye Başkanlığı seçimleri için Muammer Keskin'in oyu yüzde 57-60 aralığında çıkmıştır. Eğer toplumsal memnuniyet ve destek, liyakat ve başarı kriterleri esas olsaydı, örgütün tercihi, Şişlili komşularımın güven oyu dikkate alınsaydı, bir dönem daha devam ederek, başarımızı daha da katlayabilirdik. Olmadı.''

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